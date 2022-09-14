Наступ ЗСУ на Харківщині: РФ може завдати удару у відповідь - Маломуж

РФ може піти в наступ, ЗСУ повинні готуватися до всього / Колаж фото Главред, УНІАН

Українські військові пішли в потужне контрнаступ на Харківщині і досягли таких успіхів, на які навіть не розраховували. Однак РФ починає приходити в себе і нарощує ресурси. У зв'язку з цим ще рано розслаблятися, адже РФ може завдати удару у відповідь. Про це в інтерв'ю Главреду заявив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

Він додав, що під загрозою можуть бути не тільки українські військові, які обороняють країну на фронті, а й різні об'єкти всередині країни.

"Нам потрібно готуватися до різних контрдій РФ ... Після успіху на Харківщині нам не можна заспокоюватися - не варто недооцінювати противника. Як показує досвід, через два-три дні після несподіваного наступу Росія приходить до тями, нарощує ресурси, перекидає додаткові сили з інших напрямків або з російської глибинки. Вона стягує великі потужності, застосовує масові обстріли тощо. І вона може завдати удару не тільки там, де відбувається операція, але і по наших військових об'єктах в різних регіонах країни", - сказав Микола Маломуж.

Однак експерт переконаний, що контрнаступ ЗСУ та звільнення Ізюма розбалансує сили російських окупантів і зірве їхні плани.

"Коли ми будемо йти в наступ в безпосередній близькості до військ РФ, наносити ракетні удари противнику по наших військах і позиціях буде дуже складно, тому що там будуть і наші, і його війська. Тому подальший рух на схід буде більш ефективним", - сказав Микола Маломуж.

Звільнення окупованих територій

Зазначимо, що раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ звільнили 6 тисяч квадратних кілометрів території на півдні та сході країни.

У Харківській області бійці Збройних сил України на окремих ділянках фронту вийшли до державного кордону з Росією. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що українські військові пішли в потужний контрнаступ на Харківщині і що таких успіхів від дій ЗСУ навіть не очікували. Резніков сказав, що всі ці успіхи є знаком того, що Росію можна перемогти. Однак поки рано святкувати перемогу, так як російські війська можуть спробувати піти в контратаку, підкреслив він.

Експерти американського Інституту вивчення війни заявили, що ЗСУ переламали хід війни на свою користь, при цьому Україна буде все частіше диктувати місце і характер основних бойових дій, а РФ буде все частіше неадекватно реагувати на зростаючий фізичний і психологічний тиск. Однак війна, швидше за все, затягнеться до 2023 року, впевнені в ISW.

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