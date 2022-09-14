Козак досяг з Києвом мирної угоди з відмовою від НАТО, але Путін вирішив воювати - Reuters

Володимир Путін вирішив почати захоплення території України і наполіг на продовженні військових дій.
Незадовго до початку війни, розв'язаної Кремлем проти України, заступник глави АП РФ Дмитро Козак пропонував Володимиру Путіну проект мирної угоди з Україною.
Одним з пунктів була відмова України від вступу до НАТО. Про це повідомляє Reuters з посиланням на 3 осіб з оточення російського лідера.
У свою чергу Путін вирішив почати захоплення території України і наполіг на продовженні військових дій.
На думку Козака, поступки України позбавляли Росію від необхідності продовжувати повномасштабну війну, проте Путін ясно дав зрозуміти, що поступки, на які був готовий піти Київ — недостатні, йдеться в матеріалі.
"Після 24 лютого Козаку дали карт-бланш: дали добро, він отримав угоду. Він приніс її назад, і вони сказали йому забратися. Все було скасовано. Путін просто міняв план по ходу справи", - розповіло одне з джерел.
За іншими даними Козак запропонував Путіну попередній договір і отримав відмову незадовго до вторгнення Росії.
У коментарі журналістам прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що ця інформація не відповідає дійсності.
"Такого ніколи не було. Це абсолютно невірна інформація", - додав він.
Переговори України і РФ про мир
Раніше Михайло Подоляк заявляв про те, що Україна не погодиться на проведення мирних переговорів з Росією на даний момент. Радник глави ОП порівняв Путіна з цинічним вбивцею. Мирні переговори можуть відбутися тільки після тактичної поразки РФ.
Президент Володимир Зеленський раніше зробив заяву про те, що у нього немає великого бажання вести діалог з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак якщо Москви дійсно буде прагнути до припинення війни, переговори повинні відбутися. Київ готовий дотримуватися переговорного формату, який повинен включати виведення російських військ з території України.
Нагадаємо, заступник Міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив про готовності повернутися до переговорів з Україною. При цьому в Росії хочуть, щоб Україна "визнала існуючі територіальні реалії", тобто змирилася з окупацією земель.
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