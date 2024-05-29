Україна має відповідну зброю: в США розповіли, як зупинити російські КАБи

Полковник ВПС США у відставці наголосив, що російські окупанти не мають достатнього логістичного забезпечення для значного просування в Харківській області.

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Як зупинити російські КАБи - в США назвали ефективний метод / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот із відео

Щоб зупинити російські керовані авіабомби (КАБи), Україна повинна використовувати всю наявну зброю для ударів по території РФ, зокрема системи ATACMS, які були передачі Україні від США. Про це заявив полковник ВПС США у відставці Седрік Лейтон в інтерв'ю LIGA.net.

Він також прокоментував ситуацію в прикордонній зоні Харківської області, де росіяни, як і на Донбасі, руйнують усе навколо. Ворог перетворює українські населені пункти на випалену землю, особливо знищуючи їх за допомогою КАБів.

"Щоб Україна змогла зупинити КАБи, їй слід бити по території Росії всією зброєю, яка є в її розпорядженні. Це включає зброю зі США і країн Європи. Системи ATACMS можуть чудово служити для цієї мети", - сказав він. відео дня

Він наголосив, що російське військово-політичне командування прийняло рішення про проведення наступальних дій на Харківщині через декілька причин. Одна з них - вони побачили, що територія слабо захищена, а Україна обмежена у використанні боєприпасів і відчуває дефіцит живої сили.

"Свій дефіцит вони поповнили. Географічно територія навколо Вовчанська близька до російського логістичного центру у Білгороді, тому їм було відносно легко рухатися у напрямку Харкова. Поєднання браку живої сили та боєприпасів з українського боку, а також наявність нових військ та боєприпасів з російського боку уможливило цей наступ. Оборона українського кордону має бути міцнішою. Росіяни відчули слабкість і нею скористалися", - наголосив експерт.

Однак, полковник ВПС США у відставці Седрік Лейтон сумнівається в тому, що російські війська зможуть значно просунутись вглиб Харківщини з півночі через слабку логістику.

"Місцями вони змогли пробитися на 10-15 км, але поки що українські захисники утримують їх подалі від Харкова. Сам мегаполіс перебуває під постійною загрозою ударів артилерії великої та середньої дальності, бомбових і ракетних ударів", - резюмував він.

Що відомо про ракети ATACMS / Інфографіка Главред

Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

Наступ РФ на Харківщині - ситуація в Вовчанську

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України змогли вибити ворога і захопити ряд позицій нещодавно на північ від Харкова в напрямку Липців. Геолокаційні дані показують, що українські війська недавно відбили частину території в полях на північ від цього населеного пункту, йдеться в звіті Інституту вивчення війни.

Російські окупанти активно ведуть бойові дії з метою оточення міста Куп'янськ на Харківщині, але Сили оборони України вдаються до успішних контратак і не дозволяють ворогу закріпитися. Про це заявив у телемарафоні речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Він також зауважив, що російські загарбники використовують важкі вогнеметні системи ТОС-2 "Солнцепек" для ударів по місту Вовчанськ у Харківській області. Водночас окупанти "повністю застрягли" у вуличних боях.

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