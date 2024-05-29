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Росія пізно ввечері випустила ракети: на Півдні - вибухи

Яна Ставська
29 травня 2024, 22:49
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Повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування Росією балістичного озброєння.
Росія пізно ввечері випустила ракети: на Півдні - вибухи
Росія знову атакує Україну / Колаж Главреда. Фото: скріншот мапи повітряних тривог, ДСНС Харківщини

Російські окупанти у середу ввечері, 29 травня, випустили по Україні ракети. В Одесі прогриміли вибухи.

Повітряна тривога 29 травня - мапа

Станом на 22:30 повітряна тривога оголошена у більшості областей України включно з центральним і південним регіонами.

Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістики Росією у "червоних зонах".

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"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - ідеться у повідомленні військових.

До цього ПС фіксували активність тактичної авіації росіян на північно-східному і східному напрямках. Тоді як влада Харківської області підтвердила чергові удари РФ по обласному центру.

Вибухи в Одесі - деталі

Після оголошення тривоги в Одесі прогриміли вибухи, писало Суспільне.

Наразі інших подробиць ворожої атаки від місцевої влади немає.

Удари Росії по Україні та відключення світла

З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.

Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.

Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.

Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Удари по Україні - де вибухи

Як писав Главред, сьогодні вдень, 29 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по Сумській області. Загинули двоє людей, ще троє - отримали поранення.

А вдень 28 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі. Згодом стало відомо, що Росією було випущено 2 балістичні ракети 9М723 ОТРК "Іскандер", однак, зафіксовано тільки один приліт.

Іноземні військові експерти погоджуються, що найефективнішим способом запобігання нових ударів Росії є атаки західною зброєю на пускові установки і винищувачах Росії на території країни-агресорки.

Варто зауважити, що НАТО наближається до скасування обмеження на використання переданого Україні західного озброєння по території Росії. Раніше це вважалося "червоними лініями" Альянсу, щоб уникнути прямого зіткнення з силами РФ.

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