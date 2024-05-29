Росія пізно ввечері випустила ракети: на Півдні - вибухи

Російські окупанти у середу ввечері, 29 травня, випустили по Україні ракети. В Одесі прогриміли вибухи.
Повітряна тривога 29 травня - мапа
Станом на 22:30 повітряна тривога оголошена у більшості областей України включно з центральним і південним регіонами.
Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістики Росією у "червоних зонах".
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - ідеться у повідомленні військових.
До цього ПС фіксували активність тактичної авіації росіян на північно-східному і східному напрямках. Тоді як влада Харківської області підтвердила чергові удари РФ по обласному центру.
Вибухи в Одесі - деталі
Після оголошення тривоги в Одесі прогриміли вибухи, писало Суспільне.
Наразі інших подробиць ворожої атаки від місцевої влади немає.
Удари Росії по Україні та відключення світла
З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.
Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.
Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.
Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.
Удари по Україні - де вибухи
Як писав Главред, сьогодні вдень, 29 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по Сумській області. Загинули двоє людей, ще троє - отримали поранення.
А вдень 28 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі. Згодом стало відомо, що Росією було випущено 2 балістичні ракети 9М723 ОТРК "Іскандер", однак, зафіксовано тільки один приліт.
Іноземні військові експерти погоджуються, що найефективнішим способом запобігання нових ударів Росії є атаки західною зброєю на пускові установки і винищувачах Росії на території країни-агресорки.
Варто зауважити, що НАТО наближається до скасування обмеження на використання переданого Україні західного озброєння по території Росії. Раніше це вважалося "червоними лініями" Альянсу, щоб уникнути прямого зіткнення з силами РФ.
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