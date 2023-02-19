ПВК Вагнера - особистий спецзагін Путіна: ексдепутат Держдуми назвав мету Пригожина

Євген Пригожин навряд чи прагне стати державним чиновником, вважає Ілля Пономарьов.

Євген Пригожин хоче розширити свою бізнес-імперію, впевнений Ілля Пономарьов / скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Кремлівська верхівка вважає, що армія російських окупантів поки нічого не може досягти у війні проти України, своєю чергою, з їх точки зору, ПВК "Вагнер" показує певний результат.

Про це російський опозиційний політик, депутат Держдуми Російської Федерації 2007-2016 рр. Ілля Пономарьов заявив в інтерв'ю Главреду.

"Це (ПВК Вагнера – ред.) такий особистий спецназ Путіна, і в будь-який момент часу він може кудись пересунути Пригожина (ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин – ред.), але треба розуміти формат цього пересування", — підкреслив він.

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Екс-депутат Держдуми пояснив, що Пригожин, в силу свого характеру, походження, мотивації зацікавлений в тому, щоб робити гроші.

"Причому робити це, що називається, у відкриту. Тобто ставати, грубо кажучи, міністром оборони, щоб потім красти на військових замовленнях, не є його межею мрій. Тому навряд чи він прагне стати державним чиновником, навіть дуже високопоставленим. Він зацікавлений більше в розширенні його бізнес-імперії, і буде намагатися вибудовувати відносини з владою саме таким чином", — додав Пономарьов.

Нагадаємо, в ГУР Міноборони України раніше заявляли, що в агресорі Росії посилюється конфлікт між Міноборони та ПВК Вагнера. За даними розвідки, конфронтацію посилює сам глава відомства Шойгу, який заявляв про окупацію деяких українських територіях, але не згадав про участь у захопленні земель бойовиків Вагнера.

Шойгу в противагу ПВК Вагнера вирішив створити приватну військову компанію Патріот. На думку російського опозиціонера Іллі Пономарьова, ідея приречена на провал. Шойгу зайвий раз продемонстрував свою нездатність керувати військами.

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