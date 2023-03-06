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ЗСУ важливо втримати Бахмут: на це є дві причини – військовий експерт

6 березня 2023, 22:56
Бахмут зараз є найгарячішою точкою на фронті. Якщо російським окупантам вдасться його захопити, вони відкриють собі шлях до інших напрямків.
Украинские военные, Юрий Федоров
Є дві причини, чому українським військовим важливо втримати Бахмут, вважає експерт/ 93 ОМБр Холодний Яр, скрін

Збройним силам України стратегічно важливо втримати місто Бахмут на Донеччині. Якщо російські окупанти зможуть його захопити, що вони можуть прорватися на інші напрямки.

У разі захоплення Бахмута, окупанти можуть відкрити собі шлях, зокрема, на Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ, Слов'янськ. Таку думку висловив військовий експерт Юрій Федоров в ефірі "24 Каналу".

При цьому він зазначає, що російські загарбники в такому разі впиратимуться у нову потужну лінію оборони українських військ. Їм доведеться йти по тій місцевості, де захисники України матимуть серйозну перевагу на височинах. При цьому дороги там мають погане покриття, тому окупантам буде важко рухатися там важкою технікою.

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Хто такий Юрій Федоров

Юрій Федоров – кандидат історичних наук, професор, член Чеської Асоціації міжнародних досліджень, професор Празького муніципального університету, фахівець в області проблем міжнародної безпеки і контролю над ядерними озброєннями.

Також експерт припускає, що росіяни можуть перекинути війська, наприклад, на Вугледарський напрямок.

Федоров називає також другу причину, яка, на його думку, вказує на важливість утримання Бахмута українськими військовими. За його словами, зараз втрати російських окупантів у місті набагато більші, ніж в українському війську.

"Я думаю, що втрати ЗСУ значно менші, ніж втрати росіян. Тому поки це співвідношення на користь ЗСУ, до тих пір можна та потрібно утримувати це місто", – наголосив експерт.

Ситуація у Бахмуті

Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий назвав головне завдання захисників Бахмута. За його словами, українські військові, які продовжують утримувати місто Бахмут на Донеччині, виснажують російських окупантів і готують початок для контрнаступу ЗСУ. Саме на Бахмут станом на цей час припадає третина щоденних втрат російських загарбників.

У New York Times News пишуть, що українські десантники пішли у контрнаступ в Бахмуті та завадили російським окупантам взяти місто в оточення. Захисники атакували ворога та обстрілювали російські позиції артилерією. Українські десантники відбили окупантів від останньої головної магістралі до Бахмута.

У той же час в CNN з посиланням на розвідку НАТО повідомляють, що країна-агресорка Росія втратила у боях за Бахмут у п'ять разів більше солдатів, ніж Україна. Так, один з чиновників НАТО повідомив, що співвідношення п'ять до одного – це обґрунтована оцінка, заснована на даних розвідки альянсу.

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війна в Україні Бахмут вторгнення Росії Юрій Федоров
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