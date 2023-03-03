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Пригожина викрили на безглуздій брехні про нібито "оточення" Бахмута

3 березня 2023, 23:25
Пригожин не вперше імітує перебування на передовій, знаходячись насправді в тилу.
Пригожин
Пригожин бреше про "оточення" Бахмута / скриншот

"Кухар" Путіна і глава ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив про нібито "оточення" Бахмута Донецької області його найманцями та ще й записав відеодоказ. Насправді ж відео записане у зовсім іншому місці. Це всього лиш провокація та частина дезінформаційної кампанії РФ, покликаної спровокувати панічні настрої серед населення. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Терорист Євген Пригожин записав відео, де він нібито стверджує про оточення Бахмута, але саме відео записане навіть не на околиці міста, оскільки туди його не пускає його охорона. Судячи з кадрів, які є на відео, головний вагнерівець перебуває в селі Парасковіївка, про захоплення якого ворог оголосив 20 лютого", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відео є провокацією та частиною дезінформаційної кампанії РФ, покликаної спровокувати панічні настрої серед населення.

відео дня

У ЦНС нагадали, що Пригожин не вперше імітує перебування на передовій, знаходячись насправді в тилу. Так, у січні він видав фото із печери у Володимирівці за соляні шахти Соледара.

РФ активізувала інформкампанію навколо оборони Бахмута

Нещодавно заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, країна-агресорка Росія запустила кампанію з дезінформації про Бахмут Донецької області, яка спрямована на деморалізацію українського суспільства та військових.

За її словами, загарбники поширюють наратив про те, що Бахмут нібито не має стратегічного значення і його оборона – це нібито політичне рішення. Проте це не так. Маляр підкреслила, що рішення щодо ведення бойових дій приймає вище військове керівництво.

Також Маляр підкреслила, що росіяни з метою навіювання демонструють "силу" окупантів і "слабкість" оборонців, розкриваючи нібито відомі їм плани щодо Бахмута обох воюючих сторін.

Окрім того, нещодавно Центр стратегічних комунікацій повідомив, що російські пропагандисти почали розповсюджувати фейки про те, що українські військові нібито оточені у Бахмуті. Так, російські пропагандистські Telegram-канали оприлюднили вкид про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито доповів президенту Володимиру Зеленському про "тактичне оточення українських військових у Бахмуті".

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що інформація про буцімто оточення міста є черговим маренням російських пропагандистів.

Дивіться відео ТСН - штурми почастішали, але Бахмут стоїть

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