Росія може використовувати в Україні зарин: чим небезпечно і що потрібно знати

Протигаз / pixabay

Фахівці з InformNapalm повідомили про можливе застосування російськими окупантами зарина в тих українських містах, де вони не можуть прорвати оборону.

Як повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО, кожен день з'являється все більше підтверджень намірів РФ застосувати отруйні речовини проти України.

"Фахівці з InformNapalm повідомляють про можливе використання зарину (з військовою метою його застосовують як бойову отруйну речовину нервово-паралітичної дії) в тих містах, де окупанти не можуть прорвати оборону", - йдеться в повідомленні.

Факти розвідки InformNapalm:

17 березня офіцери РФ, які воюють в Україні, отримують ін'єкцію Pralidoxime (антидот фосфорорганічних сполук);

20 березня командний склад ЗС РФ отримав ампули з атропіном (антидот при хімотруєнні).

Крім того, російська пропаганда поширює фейк про "американські біолабораторії в Україні" і "витік патогенів" звідти.

Чим небезпечний зарин

Зарин смертельно отруйний. Застосовується як отруйна речовина, що володіє нервово-паралітичною дією. Викликає ураження при будь-якому вигляді впливу, особливо швидко - при інгаляції. Перші ознаки ураження (міоз і утруднення дихання) з'являються при концентрації зарин у повітрі 0,0005 мг / л (через 2 хвилини).

РФ готує в Україні хімічну атаку

Окупанти РФ можуть готувати хімічну атаку в Україні. При цьому планується звинуватити "націоналістів".

Канали РФ щодня розповідають своїй аудиторії про нібито створюють хімічну зброю в Україні міфічних лабораторіях.

Читайте також: