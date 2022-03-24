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РФ готує в Україні хімічну атаку: названо головну небезпеку

24 березня 2022, 03:57

Канали РФ щодня розповідають своїй аудиторії про хімічну зброю, яку нібито створюють в Україні в міфічних лабораторіях.

протигаз, хімічна атака
/ ua.depositphotos.com

Окупанти РФ можуть готувати хімічну атаку в Україні. При цьому планується звинуватити "націоналістів".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО.

"Канали рф щоденно розповідають своїй аудиторії про міфічні лабораторії, що нібито створюють хімічну зброю в Україні", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що ворог "обробляє" населення РФ за фактом застосування хімічної зброї "націоналістами проти мирного населення".

"Наголошуємо: в Україні відсутні подібні лабораторії", - уточнили в ЦПД і нагадали про дії під час хімічної атаки.

У разі хімічної атаки:

  • щільно закрити вікна і двері, вентиляційні отвори, димоходи;
  • заклеїти щілини у вікнах папером або скотчем;
  • включити ТБ або радіо для отримання вказівок;
  • попередити близьких про небезпеку і можливу евакуацію.

У разі евакуації під час хімічної атаки:

  • візьміть аптечку;
  • одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри;
  • Використовуйте протигази або ватно-марлеві пов'язки, змочені водою або краще 2-5% розчином питної соди( при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком);
  • залиште приміщення по сходах;
  • не торкайтеся до вулиці ніяких предметів.

Раніше великий постачальник метеорологічних даних ЄВМЕТСАТ зупинив співпрацю з Росією.

Військові експерти переконані, що метеорологічні дані, за допомогою яких проводилися вимірювання швидкості і напрямку вітру, сонячного світла, опадів та інших факторів, можуть виявитися вирішальними при плануванні атаки із застосуванням біологічної або хімічної зброї.

viber
хімічна зброя війна Росії та України
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