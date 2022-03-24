РФ готує в Україні хімічну атаку: названо головну небезпеку

Окупанти РФ можуть готувати хімічну атаку в Україні. При цьому планується звинуватити "націоналістів".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО.

"Канали рф щоденно розповідають своїй аудиторії про міфічні лабораторії, що нібито створюють хімічну зброю в Україні", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що ворог "обробляє" населення РФ за фактом застосування хімічної зброї "націоналістами проти мирного населення".

"Наголошуємо: в Україні відсутні подібні лабораторії", - уточнили в ЦПД і нагадали про дії під час хімічної атаки.

У разі хімічної атаки:

щільно закрити вікна і двері, вентиляційні отвори, димоходи;

заклеїти щілини у вікнах папером або скотчем;

включити ТБ або радіо для отримання вказівок;

попередити близьких про небезпеку і можливу евакуацію.

У разі евакуації під час хімічної атаки:

візьміть аптечку;

одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри;

Використовуйте протигази або ватно-марлеві пов'язки, змочені водою або краще 2-5% розчином питної соди( при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком);

залиште приміщення по сходах;

не торкайтеся до вулиці ніяких предметів.

Раніше великий постачальник метеорологічних даних ЄВМЕТСАТ зупинив співпрацю з Росією.

Військові експерти переконані, що метеорологічні дані, за допомогою яких проводилися вимірювання швидкості і напрямку вітру, сонячного світла, опадів та інших факторів, можуть виявитися вирішальними при плануванні атаки із застосуванням біологічної або хімічної зброї.