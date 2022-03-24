РФ готує в Україні хімічну атаку: названо головну небезпеку

Канали РФ щодня розповідають своїй аудиторії про хімічну зброю, яку нібито створюють в Україні в міфічних лабораторіях.
Окупанти РФ можуть готувати хімічну атаку в Україні. При цьому планується звинуватити "націоналістів".
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО.
"Канали рф щоденно розповідають своїй аудиторії про міфічні лабораторії, що нібито створюють хімічну зброю в Україні", - йдеться в повідомленні.
Підкреслюється, що ворог "обробляє" населення РФ за фактом застосування хімічної зброї "націоналістами проти мирного населення".
"Наголошуємо: в Україні відсутні подібні лабораторії", - уточнили в ЦПД і нагадали про дії під час хімічної атаки.
У разі хімічної атаки:
- щільно закрити вікна і двері, вентиляційні отвори, димоходи;
- заклеїти щілини у вікнах папером або скотчем;
- включити ТБ або радіо для отримання вказівок;
- попередити близьких про небезпеку і можливу евакуацію.
У разі евакуації під час хімічної атаки:
- візьміть аптечку;
- одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри;
- Використовуйте протигази або ватно-марлеві пов'язки, змочені водою або краще 2-5% розчином питної соди( при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком);
- залиште приміщення по сходах;
- не торкайтеся до вулиці ніяких предметів.
Раніше великий постачальник метеорологічних даних ЄВМЕТСАТ зупинив співпрацю з Росією.
Військові експерти переконані, що метеорологічні дані, за допомогою яких проводилися вимірювання швидкості і напрямку вітру, сонячного світла, опадів та інших факторів, можуть виявитися вирішальними при плануванні атаки із застосуванням біологічної або хімічної зброї.