Хімічна зброя / Inform Napalm

У вівторок, 22 березня, великий постачальник метеорологічних даних ЄВМЕТСАТ зупинив співпрацю з Росією. Він був останнім західним погодним агентством, яке обмежило обмін інформацією з РФ після її повномасштабної війни в Україні.

Як повідомляє агентство Reuters, військові експерти переконані, що метеорологічні дані, за допомогою яких проводилися вимірювання швидкості і напрямку вітру, сонячного світла, опадів та інших факторів, можуть виявитися вирішальними при плануванні атаки із застосуванням біологічної або хімічної зброї.

"Якщо, гіпотетично, ви плануєте атаку, при якій ви розпилюєте хмару хімікатів або патогенів, вам потрібно буде взяти до уваги метеорологічні дані. Ви ж не хотіли, щоб ця штука вдарила по вашим власним силам", – розповіла дослідник біологічно загроз і лектор в Королівському коледжі Філіпа Ленцос.

Британський експерт з хімічної зброї Хеміш де Бреттон-Гордон також підтвердив, що інформація про погоду "є абсолютно вирішальною" при використанні біологічної та хімічної зброї, щоб гарантувати, що гази і патогени не повернуться до завдає удару.

"Знання напрямку і швидкості вітру на різних висотах є ключем до прогнозування того, куди піде небезпека", - сказав він.

Нагадаємо, прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не планувала бліцкриг в Україні, а "спецоперація" йде за планом.

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