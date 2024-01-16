УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Їм потрібні чоловіки": Депутат ЄП закликав повернути до України 800 тисяч чоловіків

Руслана Заклінська
16 січня 2024, 15:45
Депутат Європарламенту від Естонії пропонує повернути до України тих чоловіків, які незаконно втекли за кордон під час війни.
'Їм потрібні чоловіки': Депутат ЄП закликав повернути до України 800 тисяч чоловіків
Європа має допомогти Україні повернути близько 800 тис. чоловіків з-за кордону / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 56-а окрема мотопіхотна Маріупольська бригада Збройних Сил України

Євродепутат Яак Мадісон виступив за повернення до України близько 800 тисяч чоловіків, які незаконно виїхали за кордон під час війни. Про це депутат від Естонії Яак Мадісон заявив на засіданні Європарломенту.

"Минулого тижня ми мали честь вітати пана Зеленського у Таллінні. І він сказав дуже чітко – їм потрібні чоловіки. Їм потрібно більше чоловіків, тому що тисячі чоловіків загинули, зокрема й з українського боку", - сказав депутат.

Мадісон закликав Європу надати допомогу Україні в поверненні цих чоловіків і забезпеченні їхньої участі у війні. За його словами, це сприятиме перемозі України у війні з Росією.

відео дня

"Але в Європі у нас є майже 800 тисяч чоловіків, які нелегально порушили закони України та втекли з України. І нам треба допомогти Україні повернути цих чоловіків, а також допомогти з військовою допомогою, щоб вони не гинули, а воювали за Україну і виграли цю війну", - додав Мадісон.

Мобілізація чоловіків за кордоном

Нагадаємо, у Лондоні українське консульство закликало військовозобов'язаних чоловіків, які перебувають за кордоном, стати на військовий облік у Сполученому Королівстві. Згідно з правилами, це можна зробити впродовж семи днів після прибуття.

Також громадяни України мають конституційний обов'язок участі у мобілізації, незалежно від їхнього місцезнаходження, заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він наголосив, що цей обов'язок стосується як осіб на території України, так і тих, хто знаходиться за кордоном.

Як повідомляв Главред, міністр юстиції та захисту прав споживачів Німеччини Марк Бушман відзначив, що федеральний уряд Німеччини не може примусити українських чоловіків, які перебувають в країні, повертатися додому та служити в армії. Водночас, Берлін продовжить надавати підтримку Україні в обороні.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
мобілізація війна в Україні військовослужбовці мобілізація в армію Європарламент чоловік війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Зеленський звернувся до учасників економічного форму у Давосі: головні тези

Зеленський звернувся до учасників економічного форму у Давосі: головні тези

16:03 Світ
Зеленському передали послання від Байдена: у США зробили знакову заяву – ЗМІ

Зеленському передали послання від Байдена: у США зробили знакову заяву – ЗМІ

16:02 Світ
Росіяни почали наступ із застосуванням техніки: в ЗСУ назвали напрямок удару

Росіяни почали наступ із застосуванням техніки: в ЗСУ назвали напрямок удару

15:36 Україна
Всі головні новини

Популярне

Музикант популярного українського рок-гурту воює на боці окупантів 94279

Музикант популярного українського рок-гурту воює на боці окупантів

Не відходячи від прилавка: як по хвосту зрозуміти, що оселедець пересолений 30575

Не відходячи від прилавка: як по хвосту зрозуміти, що оселедець пересолений

Алла Ландар: «Віталій Білоножко залишив яскравий слід, чарівні спогади і енергію, що її вистачить на століття…» 15728

Алла Ландар: "Віталій Білоножко залишив яскравий слід, чарівні спогади і енергію, що її вистачить на століття…"

Стотисячний кулак для захоплення міста-мільйонника: Світан про загрозу нового штурму РФ 6823

Стотисячний кулак для захоплення міста-мільйонника: Світан про загрозу нового штурму РФ

Останні новини

16:03

Зеленський звернувся до учасників економічного форму у Давосі: головні тези

16:02

Зеленському передали послання від Байдена: у США зробили знакову заяву – ЗМІ

15:53

Новим власником бренду мінеральних вод VODA UA став Андрій Матюха новости компании

15:48

Виїхав на зустрічну: у ДТП в Польщі загинула 4-річна українка, яка з мамою втекла від війни

15:45

"Їм потрібні чоловіки": Депутат ЄП закликав повернути до України 800 тисяч чоловіків

До виборів Путіна Росія спробує захопити два міста - Роман СвітанДо виборів Путіна Росія спробує захопити два міста - Роман Світан
15:36

Росіяни почали наступ із застосуванням техніки: в ЗСУ назвали напрямок удару

15:25

Розлютилася: стало відомо, як королева відреагувала на ім'я дочки Меган Маркл і принца Гаррі

15:01

"Ми з Путіним чудово ладнаємо": Трамп знову пообіцяв "швидко" закінчити війну в Україні

15:00

Рада ухвалила законопроєкт щодо цифровізації армії України: що зміниться

Реклама
14:28

Потрібно знайти зебру серед жирафів за 7 секунд: загадка, яку розгадає не кожен

14:04

Кіркорову перестали продавати брендові речі за кордоном через підтримку терористичного режимуВідео

13:57

Били за те, що високий, втратив 45 кг: з полону повернули чемпіона України з баскетболу 3х3

13:49

"Це не кінець, але протест призупинено": поляки припинять блокаду кордону з Україною

13:45

Психлікарня, моторошні порізи, кома: через що Тишкевич потрапила в реанімацію

13:26

Приберіть звідти сковорідки і каструлі: як правильно використовувати ящик під духовкою

13:23

Бойові дії на півдні та сході: в Британській розвідці назвали головну ціль Росії

12:53

Росія стягує війська та техніку під Бахмут: майор розповів про ситуацію на лінії фронту

12:47

Що робити якщо, банкомат "з'їв" карту: 5 головних кроків

12:32

У двох громадах Харківщини оголосили повну евакуацію: що відомо

12:32

Зібрали 460 тисяч солдатів: росіяни готують новий наступ на стратегічне місто

Реклама
12:26

В Укренерго розповіли, чи загрожує Україні блекаут цієї зими

11:59

Коштує копійки: найкращий засіб для очищення сковорідки від нагаруВідео

11:55

Трамп з приголомшливим результатом виграв перші праймеріз: хто вийшов з гонки

11:53

Китайський гороскоп на 17 січня 2024: Коню - метушня, Мавпі - новий початок

11:46

Потрібно знайти рибу серед котів: весела головоломка для людей з орлиним зором

11:40

"П'ю, гуляю": Потап зухвало прокоментував свої "зашквари"

11:32

Президент України зустрівся в Давосі з генеральним секретарем НАТОФото

11:13

Різко посилиться мороз: синоптики назвали найхолодніший день цього тижня

11:05

Втрати досягають 70%: в ЗСУ розповіли про бої на лівому березі Дніпра

10:58

Чи змінить втрата РФ літака А-50 розстановку сил у небі: у ЗСУ дали відповідь

10:54

Окупанти можуть вдарити ракетами з моря: у ЗСУ попередили українців про загрозу

10:52

Неймовірно швидкий м'ясний пиріг із лаваша від Тетяни Литвинової за 10 хвилин

10:46

Росіян спіткала невдача: Лисогор назвав новий напрямок штурмів ворога

10:24

Український музикант втратив 5-річного сина, який кілька днів пролежав у комі

10:19

Церковне свято 17 січня: не беріть в руки ніж

10:18

"Путін зазнає краху раніше": Годжес оцінив, чи зможе РФ вести війну ще п'ять років

10:13

Будуть катастрофічні наслідки: боєць ЗСУ розповів про ситуацію на Горлівському напрямку

09:44

"Путіну не доведеться проводити мобілізацію": експерт описав стан армії окупантівВідео

09:41

Чи можлива війна НАТО та РФ: в ISW оцінили ймовірність прямої конфронтації

09:21

Гороскоп Таро на 2024 рік для Раків: названо найприбутковіший та найщасливіший місяцьВідео

Реклама
09:02

"Техніка підвела, діло житійське": про "інцидент" з літаками А-50 і Іл-22мПогляд

08:58

Гороскоп на завтра 17 січня 2024: Левам допоможе Стрілець, Дівам - проблеми на роботі

08:34

"Акцент ставив Путін": війська РФ провалили план захоплення Авдіївки - Тимочко

08:33

"Якщо Україна програє, ціна для світу буде високою": Кулеба назвав помилку Заходу

08:17

Кулеба розповів, як хотів вдарити Лаврова по обличчю

08:10

Почалося відродження десантно-штурмових бригад РосіїПогляд

07:21

У Воронежі прогриміли 15 вибухів: оголошено режим НС, уламки влучили у будинокВідео

07:10

Тільки найкмітливіші знайдуть кота на дереві за 5 секунд: складна оптична ілюзія

06:45

Кулеба пояснив, як уникнути прямої війни між НАТО й Росією

06:42

Головне, що людству слід знати про війнуПогляд

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та город
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти