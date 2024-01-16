'Їм потрібні чоловіки': Депутат ЄП закликав повернути до України 800 тисяч чоловіків

Депутат Європарламенту від Естонії пропонує повернути до України тих чоловіків, які незаконно втекли за кордон під час війни.

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Європа має допомогти Україні повернути близько 800 тис. чоловіків з-за кордону / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 56-а окрема мотопіхотна Маріупольська бригада Збройних Сил України

Євродепутат Яак Мадісон виступив за повернення до України близько 800 тисяч чоловіків, які незаконно виїхали за кордон під час війни. Про це депутат від Естонії Яак Мадісон заявив на засіданні Європарломенту.

"Минулого тижня ми мали честь вітати пана Зеленського у Таллінні. І він сказав дуже чітко – їм потрібні чоловіки. Їм потрібно більше чоловіків, тому що тисячі чоловіків загинули, зокрема й з українського боку", - сказав депутат.

Мадісон закликав Європу надати допомогу Україні в поверненні цих чоловіків і забезпеченні їхньої участі у війні. За його словами, це сприятиме перемозі України у війні з Росією.

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"Але в Європі у нас є майже 800 тисяч чоловіків, які нелегально порушили закони України та втекли з України. І нам треба допомогти Україні повернути цих чоловіків, а також допомогти з військовою допомогою, щоб вони не гинули, а воювали за Україну і виграли цю війну", - додав Мадісон.

Мобілізація чоловіків за кордоном

Нагадаємо, у Лондоні українське консульство закликало військовозобов'язаних чоловіків, які перебувають за кордоном, стати на військовий облік у Сполученому Королівстві. Згідно з правилами, це можна зробити впродовж семи днів після прибуття.

Також громадяни України мають конституційний обов'язок участі у мобілізації, незалежно від їхнього місцезнаходження, заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він наголосив, що цей обов'язок стосується як осіб на території України, так і тих, хто знаходиться за кордоном.

Як повідомляв Главред, міністр юстиції та захисту прав споживачів Німеччини Марк Бушман відзначив, що федеральний уряд Німеччини не може примусити українських чоловіків, які перебувають в країні, повертатися додому та служити в армії. Водночас, Берлін продовжить надавати підтримку Україні в обороні.

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