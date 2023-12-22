Берлін не видаватиме Києву військовозобов'язаних українців

Міністр радий, що українці, які втекли від війни, знайшли притулок у Німеччині і можуть тут працювати.

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Чи будуть депортувати українців із Німеччини / колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада територіальної оборони, pexels

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман, коментучи інтерв'ю міністра оборони України Рустема Умєров, заявив, що Німеччина не депортуватиме українців і не примушуватиме їх до мобілізації у ЗСУ.

Він запевнив, що Берлін не видаватиме Києву українців, які перебувають у ФРН, якщо вони отримають повістки, передає DW.

"Примушувати людей виконувати військову службу або проходити військову службу проти їхньої волі - це не наш випадок", - заявив голова німецького Мін'юсту. відео дня

За словами німецького міністра, якщо влада України захоче призвати в армію чоловіків, які залишили Україну, це не матиме практичних наслідків для українців, які мешкають у Німеччині.

"Для мене немислимо, як ми можемо примушувати людей з інших країн служити зі зброєю в руках, враховуючи, що, згідно з нашою конституцією, громадяни Німеччини не зобов'язані цього робити проти їхньої волі", - додав Бушман.

Натомість міністр радий, що українці, які втекли від війни, знайшли притулок у Німеччині і можуть тут працювати.

"Ми намагаємося досягти того, щоб більше людей з України вийшли на роботу і не жили на допомогу", - підсумував він.

Нагадаємо, що Умєров хоче мобілізувати чоловіків, які живуть за кордоном. У майбутньому мобілізованим має бути заздалегідь зрозуміло, як їх навчатимуть та оснащуватимуть, де і коли вони будуть служити.

Умєров обговорив з Остіном план війни в Україні на 2024 рік. Міністри обговорили продовження підтримки України з боку США. Умєров висловив сподівання, що фінансування на 2024 рік буде ухвалене.

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