Росія хоче створити "живий щит" у морі - Держприкордонслужба

Есмінець / mil.ru

Росія оголосила гуманітарний коридор для кораблів, які ще з початку повномасштабного вторгнення заблоковані в портах України. Передбачається, що таким чином загарбники хочуть забезпечити прикриття свого флоту "живим щитом" з іноземних суден, адже це дозволить РФ продовжувати наносити удари по українських містах.

Тим часом, щоб закликати кораблі вийти з портів, РФ розповсюдила фейк, що це Україна нібито замінувала акваторію Чорного моря і заважає їх виходу.

"Вони забули згадати, хто ще з 3 березня цього року прикидається "господарями моря" і діє всупереч нормам міжнародного морського права, безпеки судноплавства і здорового глузду. Російські військові кораблі перекрили всі водні шляхи в Азовському і північно-західній частині Чорного моря", - повідомляє Державна прикордонна служба України.

Кораблям пропонують переміститися в той район акваторії, з якого окупанти регулярно обстрілюють берегову лінію України.

При цьому оголошений Росією сам "гуманітарний коридор" не підтверджений ніякими домовленостями на міжнародному рівні.

"Ніякими домовленостями на міжнародному рівні проголошений Росією гуманітарний коридор не підтверджений, не гарантований. А довіра "добрим намірам" країни, зухвало порушує міжнародне морське право, може стати фатальним - привести до знищення суден і загибелі екіпажів", - заявили в Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, член російської делегації на переговорах з Україною, помічник глави РФ Володимира Путіна Володимир Мединський заявив, що припинення вогню з боку агресора не буде.

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