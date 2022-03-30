В ОП пояснили, що Україні дасть договір про гарантії безпеки

Михайло Подоляк / скріншот

Міжнародний багатосторонній договір про безпеку захистить Україна від нової агресії і надасть державі надійних союзників, а також реальні гарантії допомоги в майбутньому, заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, очна зустріч у Стамбулі з делегацією РФ була цілком успішною.

Зокрема, підписання відповідного договору надасть Україні додатковий контур безпеки за рахунок сил країн-союзників.

Подоляк підкреслив, що міжнародне співтовариство після цієї війни усвідомить недієвість існуючих форматів глобальної безпеки і зрозуміє переваги договору, запропонованого Україною.

Нагадаємо, член російської делегації на переговорах з Україною, помічник глави РФ Володимира Путіна Володимир Мединський заявив, що припинення вогню з боку агресора не буде.

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