Росія готується до вирішального енергетичного удару - Зеленський

Росія готується до вирішального енергетичного удару - президент / Колаж УНІАН

Нинішньої зими Росія готує вирішальний енергетичний удар проти країн Європи, йдеться у новому зверненні президента Володимира Зеленського у суботу, 3 вересня.

"Росія намагається ще більше посилити енергетичний тиск на Європу, повністю зупинилася прокачування газу по Північному потоку. Для чого вони це роблять? Росія хоче зруйнувати життя кожного європейця у всіх країнах нашого континенту, хоче послабити і залякати всю Європу, кожну країну. Де Росія не може зробити силою і зброєю, вона робить це енергетичною зброєю. Намагається вдарити бідністю і політичним хаосом там, де поки ще не може вдарити ракетами", - зазначив він.

За його словами, аби захиститися від цього, всім європейським країнам потрібно ще більше взаємодопомоги і єдності.

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"Цієї зими Росія готується до вирішального енергетичного удару по всіх європейцях. І ключовими відповідями повинні бути дві речі. Перше - наша єдність у захисті від країни-терориста, друге - посилення нашого тиску на Росію, це і посилення всіх рівнів санкцій і обмеження нафтогазових доходів Росії", - додав Зеленський.

Поїздка МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Російські окупанти ще напередодні прибуття місії МАГАТЕ почали влаштовувати провокації. 31 Серпня вони потужно обстріляли Енергодар, в якому розташована Запорізька АЕС.

Обстріли продовжилися і вранці 1 вересня. Окупанти обстрілювали як житлові будинки, так і територію атомної станції. В результаті мінометного обстрілу росіянами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок.

Крім цього, росіяни вели артобстріл заздалегідь узгодженого маршруту проходження місії МАГАТЕ із Запоріжжя в ЗАЕС.

Українська сторона вважає дивним, що візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС тривав лише дві години.

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