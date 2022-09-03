Росія готується до вирішального енергетичного удару - Зеленський

РФ хоче зруйнувати життя кожного європейця у всіх країнах нашого континенту, хоче послабити й залякати всю Європу, зазначив президент.
Нинішньої зими Росія готує вирішальний енергетичний удар проти країн Європи, йдеться у новому зверненні президента Володимира Зеленського у суботу, 3 вересня.
"Росія намагається ще більше посилити енергетичний тиск на Європу, повністю зупинилася прокачування газу по Північному потоку. Для чого вони це роблять? Росія хоче зруйнувати життя кожного європейця у всіх країнах нашого континенту, хоче послабити і залякати всю Європу, кожну країну. Де Росія не може зробити силою і зброєю, вона робить це енергетичною зброєю. Намагається вдарити бідністю і політичним хаосом там, де поки ще не може вдарити ракетами", - зазначив він.
За його словами, аби захиститися від цього, всім європейським країнам потрібно ще більше взаємодопомоги і єдності.
"Цієї зими Росія готується до вирішального енергетичного удару по всіх європейцях. І ключовими відповідями повинні бути дві речі. Перше - наша єдність у захисті від країни-терориста, друге - посилення нашого тиску на Росію, це і посилення всіх рівнів санкцій і обмеження нафтогазових доходів Росії", - додав Зеленський.
Поїздка МАГАТЕ на Запорізьку АЕС
Російські окупанти ще напередодні прибуття місії МАГАТЕ почали влаштовувати провокації. 31 Серпня вони потужно обстріляли Енергодар, в якому розташована Запорізька АЕС.
Обстріли продовжилися і вранці 1 вересня. Окупанти обстрілювали як житлові будинки, так і територію атомної станції. В результаті мінометного обстрілу росіянами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок.
Крім цього, росіяни вели артобстріл заздалегідь узгодженого маршруту проходження місії МАГАТЕ із Запоріжжя в ЗАЕС.
Українська сторона вважає дивним, що візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС тривав лише дві години.
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