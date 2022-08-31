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Місія МАГАТЕ вирушила на Запорізьку АЕС з Києва – Reuters

31 серпня 2022, 07:57

Експерти їдуть на ЗАЕС, де будуть виконувати завдання з фізичного захисту, ядерної безпеки та слідкувати за тим, щоб ядерні матеріали не були розповсюджені.

Запорожская АЭС, миссия МАГАТЭ
Місія МАГАТЕ вирушила на Запорізьку АЕС з Києва/ УНІАН, Twitter Гроссі

Місія МАГАТЕ вранці у середу, 31 серпня, виїхала зі столиці України і вирушила у бік Запорізької атомної електростанції, яку утримують російські окупанти. Члени місії рухаються автоколоною.

Делегація прибула в Україну у вівторок, 30 серпня. Про те, що вони покинули Київ і виїхали у сторону ЗАЕС, повідомляє агентство Reuters, посилаючись на очевидця.

"Поки незрозуміло, коли місія МАГАТЕ планувала дістатися найбільшої в Європі атомної електростанції, яка зараз контролюється російськими військами і стала одним із осередків конфлікту, а Москва та Київ звинувачують один одного в підриві її безпеки", – зазначається у матеріалі видання.

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Місія МАГАТЕ перевірить Запорізьку АЕС

30 серпня в Україну прибула місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Загалом в Україну прибуло 13 експертів, яких генсек МАГАТЕ підібрав для "найскладнішої місії в історії агентства".

Експерти поїдуть на Запорізьку АЕС в Енергодар, де будуть виконувати завдання з фізичного захисту, ядерної безпеки та слідкувати за тим, щоб ядерні матеріали не були розповсюджені.

У той же час в американському Інституті дослідження війни (ISW) заявляли, що російські окупанти заважатимуть членам місії МАГАТЕ провести інспекцію та виявити всі порушення на ЗАЕС. Вони використовуватимуть тактику Ірану. Окупанти катують українських співробітників Запорізької АЕС, щоб вони не розповіли членам місії про порушення на станції.

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