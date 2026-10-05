Київ став ключовою мішенню РФ: експерт розповів, що чекає на столицю взимку

Директор Центру досліджень енергетики розповів, що у столиці зараз не працює 1,3 ГВт внутрішньої генерації.

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Чи будуть у Києві масштабні відключення світла / Колаж: Главред, фото: ДСНС України, УНІАН

Ключові тези експерта:

Росія вважає Київ однією з ключових цілей для ударів

Прифронтові регіони регулярно стикаються з аварійними відключеннями

У Києві можливі масштабні відключення, але місто готове до проблем із теплом і водою

Росія може спричиняти масштабні відключення електроенергії в Україні. Проте Київ має достатньо напрацювань, щоб пережити навіть серйозні проблеми з енергопостачанням. Про це в інтерв’ю Главреду розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За його словами, ситуацію в Україні варто оцінювати з урахуванням різного рівня енергетичних ризиків у регіонах. Передусім це прифронтові території, де через постійні удари аварійні відключення фактично стали звичною ситуацією.

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Друга група - великі центри споживання, зокрема Київ, Одеса та частково Кривий Ріг. За словами Харченка, у цих регіонах значне енергоспоживання поєднується з недостатньою внутрішньою генерацією.

Атомна генерація України / Інфографіка: Главред

Чи можуть у Києві бути масштабні відключення світла

Харченко зазначив, що Києву потрібно близько 1,5 ГВт електроенергії. Водночас 1,3 ГВт внутрішньої генерації столиці зараз не працює.

Він очікує, що до Нового року в Києві з’явиться близько 180 МВт нової розподіленої захищеної генерації. Однак її передусім вистачить для забезпечення критичної інфраструктури, а не всього міста.

"Тому ситуацію в Києві можна описати словами: "темно, але тепло і з водою", - сказав Харченко.

Він наголосив, що великі відключення електроенергії у столиці цілком можливі. Водночас місто провело значну підготовчу роботу, щоб у разі масованих ударів забезпечити тепло- та водопостачання.

"Чи можуть у Києві бути великі відключення електроенергії? Сто відсотків можуть. Давайте це констатуємо. Чи ми з ними впораємося? Впораємося", - зазначив директор Центру досліджень енергетики.

За словами Харченка, Росія розглядає Київ як одну з ключових цілей для ударів. Він пов’язує це з намаганням РФ тиснути на Україну через атаки на столицю.

"Ми розуміємо, що росіяни обрали Київ однією з ключових мішеней. Тому що у них "вся країна" - Москва, і вони думають, що якщо тероризувати Київ, то зможуть досягти якогось результату. Я вважаю, що не дочекаються", - заявив Харченко.

Чому РФ масовно атакує Київ

Росія розгорнула кампанію проти Києва, яка передбачає масовані удари, диверсії та інформаційні операції. За даними The Economist, спроби дестабілізувати столицю можуть досягти піку в листопаді.

РФ планує атакувати не лише енергетичну та водну інфраструктуру, а й об’єкти, важливі для повсякденного життя міста, зокрема дата-центри, супермаркети та інші об’єкти. Паралельно Росія може активізувати диверсії й теракти в Україні. За даними видання, українська контррозвідка щотижня запобігає 7-8 російським змовам.

Ще одним напрямком є спроби спровокувати політичний хаос через втому українців від війни, корупційні скандали та проблеми в роботі влади. Водночас екскерівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко вважає, що Москва переоцінює ефективність своїх інформаційних кампаній.

Попри загрозу нових ударів, Київ готується до складної зими. За роки повномасштабної війни інфраструктура столиці стала стійкішою до атак і здатна швидше відновлюватися після пошкоджень.

Удари РФ по енергетиці України - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, авіаційний експерт Костянтин Криволап попередив про загрозу нищівних ударів по енергетиці України. Він зауважив, що технічно підготуватися до зими Україна могла краще, ніж у 2022 році.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили про зміну тактики Москви у вигляді посилених атак по енергетиці України. Вони зауважили, що кампанія з енергетичного терору почалася раніше та мала на меті пошкодження критичної інфраструктури. За їхніми даними російські удари по генерації та мережах почалися наприкінці вересня 2026 року перед опалювальним сезоном.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко попередив про ймовірні тривалі графіки відключень у столиці. Він нагадав, що київські графіки відключень 14-16 годин можуть бути введені вже в жовтні у випадку повторних атак. Попенко також зазначив, що не всі об'єкти критичної інфраструктури достатньо захищені.

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Про персону: Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

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