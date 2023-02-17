Росія без Путіна: Пономарьов розповів, хто може зайняти його місце і що це означає для України

Російський опозиційний політик Ілля Пономарьов вважає, що майбутнє РФ залежатиме від багатьох факторів.

Ілля Пономарьов, Володимир Путін / скріншот YouTube

Росія без диктатора Володимира Путіна може піти кількома шляхами, які призведуть до закінчення війни.

В інтерв'ю Главреду російський опозиційний політик, депутат Держдуми Російської Федерації 2007-2016 рр. Ілля Пономарьов заявив, що все залежатиме від того, хто прийде до влади.

"Якщо ми, то це буде прекрасне майбутнє мирної, спокійної демократичної країни, яка буде дружити з усіма сусідами, розвиватися, йти вперед і бути частиною глобального простору. Якщо це буде умовний Пригожин, то нічого доброго не буде, тільки розпад, дроблення і крах державності. Але я не думаю, що у людей на кшталт Пригожина є шанси на прихід до влади. Найнебезпечніша альтернатива хорошому сценарію - стагнація і повільний занепад під керівництвом умовно ліберальних представників існуючих еліт", - пояснив Пономарьов.

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Хто такий Ілля Пономарьов Ілля Пономарьов - російський політичний діяч, підприємець в області високих технологій. Депутат Державної Думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений покинути Росію, з 2015 року перебуває в США, пише Вікіпедія.

Також він зазначив, якщо Захід буде настільки боятися якихось реальних змін і посприяє тому, щоб в Росії до влади прийшов умовний Мішустін, Кирієнко, Кудрін і так далі, то вони війну закінчать, а демонтувати систему не зможуть.

"Тому це гниття буде продовжуватися далі. Цілком можливо, що в такому гнитті визріє новий Путін, і все повториться знову. Дуже важливо дотиснути ситуацію до того, щоб була демонтована система", - підсумував політик.

Раніше аналітики Інституту вивчення прийшли до висновку, згідно з яким ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин втратив авторитет в очах Путіна після того, як не зміг захопити Бахмут. Після цього, вважають фахівці, глава Кремля у війні проти України знову зробив ставку на військових.

Колишній глава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж вважає, що через провал з окупації Бахмута Путін більше не довіряє Пригожину. На його думку, Пригожин і Міноборони РФ продовжують протистояння з метою дискредитації один одного.

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