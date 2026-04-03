Атаки стануть тривалішими: названо дату нового удару РФ по Україні

Марія Николишин
3 квітня 2026, 22:27
Жданов вважає, що Росія не зупиниться у своїх ударах по Україні.
Чи чекати ракетного удару на Великдень / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

  • Росія, ймовірно, буде продовжувати денні атаки по Україні
  • Росіяни можуть застосовувати комбінований варіант ударів
  • Під час великодніх свят можлива ракетно-дронова атака

Найімовірніше країна-агресор Росія буде продовжувати денні атаки по Україні, або розтягувати їх у часі. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.

За його словами, росіяни проаналізують ефективність останньої атаки і, скоріш за все, будуть застосовувати комбінований варіант нанесення повітряних ударів.

"Тобто один наліт буде вдень, а другий - нічний. З перервою, бо у них не вистачить ресурсу — ракет та дронів, щоб атакувати цілодобово. А атакувати Україну вони будуть до останньої ракети або до останнього дня цієї війни. Росія не зупиниться", - наголосив він.

Щодо можливості комбінованої атаки на Великдень, експерт зауважив, що у попередні роки ці дні проходили більш-менш спокійно.

"Гадаю, що чергові засоби вогневого ураження на Великдень з боку Росії будуть працювати. Можливо, їх кількість буде меншою, це якщо сподіватися на статистику попередніх років. Росіяни полюбляють діяти за шаблоном, вони його безперервно використовують, поки не вигадають щось нове. Тому можуть вдарити і під час великодніх свят", - підсумував Жданов.

Російські ракети / Інфографіка: Главред

Нова тактика російських ударів

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявляли, що Росія перейшла до нової моделі повітряних ударів по Україні, комбінуючи масовані атаки безпілотниками вночі з не менш потужними хвилями вдень.

Зазначається, що така тактика може призвести до збільшення жертв серед цивільних і посилення психологічного тиску на населення.

Крім того, аналітики очікують, що з потеплінням інтенсивність денних атак може зрости.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 3 квітня Київська область опинилася під масованою атакою "Шахедів" та ракет. Під ударами опинилися Обухівський, Бучанський та Фастівський райони області. Одна людина загинула у Бучанському районі. Там загорівся автомобіль.

Водночас у селищі Чабани Київської області внаслідок російського комбінованого удару вщент знищена ветеринарна клініка. Внаслідок удару загинуло близько 20 тварин.

Відомо, що усього радіотехнічними військами Повітряних сил було зафіксовано 579 засобів повітряного нападу. Протиповітряною обороною збито чи подавлено 541 ціль - 26 ракет та 515 безпілотників різних типів.

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини України атака дронів Ракетна атака на Україну
