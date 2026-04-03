РФ масовано вдарила по Харкову балістикою: є постраждалі - перші деталі

По місту поцілили щонайменше чотири балістичні ракети.

https://glavred.net/ukraine/rf-massirovanno-atakovala-harkov-ballistikoy-est-postradavshie-pervye-detali-10753928.html Посилання скопійоване

ійська РФ атакували Харків балістичним озброєнням.

Головне:

РФ атакувала Харків балістикою

Під ударом опинився Київський район міста

По місту поцілили щонайменше чотири балістичні ракети

У ніч на 3 квітня, окупаційні війська РФ атакували Харків балістичним озброєнням.

Війська РФ поцілили мінімум чотирма балістичними ракетами по Київському району Харкова. Про це повідомляють мер міста Ігор Терехов та керівник ОВА Олег Синєгубов.

відео дня

По відомляється, що в результаті удару пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків. Там вибито вікна. Також в цьому районі перебито газогін.

"У результаті удару чотирма балістичними ракетами по Київському району, пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків - у них вибито вікна, перебито газогін", - йдеться в повідомленні.

Згодом в ОВА уточнили, що у 63-річна жінка зазнала поранень внаслідок ударів по Харкову. Її госпіталізували. Медики надають необхідну допомогу.

Крім того, 18-річна дівчина отримала гостру реакцію на стрес.

Удари РФ по Харкову - останні новини

Як повідомляв Главред, ввечері 2 квітня росіяни здійснили атаку безпілотниками по Харкову. Під ударами опинилися Київський, Шевченківський, Новобаварський, Основ’янський та Салтівський райони. Зафіксовано численні влучання та пожежі.

Крім того, ввечері 1 квітня Росія завдала удару дроном-камікадзе "Молнія" по багатоповерхівці в Шевченківському районі Харкова. Того ж вечора у Чугуєві дрон влучив у п’ятиповерховий будинок.

Нагадаємо, у четвер, 2 квітня, російські окупанти вперше завдали удару по Харкову реактивними дронами. Усі удари припали на Київський район.

Звідки та якими ракетами РФ атакує Україну/ Інфографіка: Главред

РФ прагне змінити тактику і перейти до режиму постійних атак За словами голови Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, Росія прагне змінити тактику та перейти до режиму постійних атак дронами. Він пояснив, що для цього РФ тривалий час накопичувала ресурси, і поки що їй не вдається підтримувати стабільні удари. Коваленко наголошує, що такі дії свідчать про намір Москви продовжувати удари по тилових регіонах України та одночасно розвивати власне оборонне виробництво.

Про персону: Ігор Терехов Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред