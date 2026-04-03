Жодна тварина не вижила: на Київщині дрон РФ вщент знищив ветклініку - деталі

На Київщині російський дрон поцілив у ветклініку - всі тварини загинули

Головне:

РФ атакувала Київську область ударними дронами

Одне з влучань сталося поблизу ветеринарної клініки

Внаслідок ворожого удару загинуло близько 20 тварин

У селищі Чабани Київської області внаслідок російського комбінованого удару в п’ятницю, 3 квітня, була вщент знищена ветеринарна клініка.

Жодна тварина не вижила після прильоту. Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

За словами очевидців, внаслідок удару загинуло близько 20 тварин.

"На жаль, внаслідок атаки постраждали і тварини - через пошкодження ветеринарної клініки загинуло близько 20 тварин", - йдеться у повідомленні.

Місцеві повідомляють, що удар під ударом РФ опинилася будівля ветклініка, дрон впав території поблизу неї. На фото з місця видно, що було зруйновано дах та виникло задимлення.

Наразі на місці тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Люди намагаються врятувати та винести з приміщення все, що залишилося.

Інформація щодо можливих постраждалих наразі з'ясовується.

РФ знищила ветклініку в Чабанах - всі тварини загинули

Атака РФ по Україні 3 квітня - останні новини

Як писав Главред, 3 квітня Київська область опинилася під масованою атакою "Шахедів" та ракет. В результаті обстрілу є поранені та загиблий. ЗМІ зазначають, що один із дронів дарував між дитячим садком та школою у Вишневому. У будинках вибиті вікна та пошкоджено балкони.

За даними ДСНС, під ударами опинилися Обухівський, Бучанський та Фастівський районі області. Одна людина загинула у Бучанському районі. Там загорівся автомобіль.

Нагадаємо, російські окупанти вдарили КАБами по Шостці на Сумщині. Внаслідок атаки є постраждалі та загибла. Росіяни дарили бомбою по багатоквартирному будинку. Квартири зруйновані щонайменше на двох верхніх поверхах. Також під ударами опинились приватні житлові будинки.

Крім того, у ніч на 3 квітня, окупаційні війська РФ атакували Харків балістичним озброєнням. Війська РФ поцілили мінімум чотирма балістичними ракетами по Київському району Харкова.

Нова тактика російських ударів - думка експерта Авіаційний експерт Костянтин Криволап заявив, що сьогодні Росія робить акцент на ударах по Україні саме "Шахедами" з метою виснажити протиповітряну оборону. За його словами, противник прагне завдавати максимальної шкоди, застосовуючи недорогі засоби ураження. "Росія й надалі нарощуватиме виробництво ударних дронів, тому Україна має готуватися до нових викликів", — підкреслив він.

Шахед

Про персону: Микола Калашник Микола Калашник - український державний діяч. Голова Київської обласної державної адміністрації з 24 березня 2025 року, пише Вікіпедія. Раніше займав посаду першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації.

