Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Жодна тварина не вижила: на Київщині дрон РФ вщент знищив ветклініку - деталі

Інна Ковенько
3 квітня 2026, 14:01оновлено 3 квітня, 14:40
Головне:

  • РФ атакувала Київську область ударними дронами
  • Одне з влучань сталося поблизу ветеринарної клініки
  • Внаслідок ворожого удару загинуло близько 20 тварин

У селищі Чабани Київської області внаслідок російського комбінованого удару в п’ятницю, 3 квітня, була вщент знищена ветеринарна клініка.

Жодна тварина не вижила після прильоту. Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

відео дня

За словами очевидців, внаслідок удару загинуло близько 20 тварин.

"На жаль, внаслідок атаки постраждали і тварини - через пошкодження ветеринарної клініки загинуло близько 20 тварин", - йдеться у повідомленні.

Місцеві повідомляють, що удар під ударом РФ опинилася будівля ветклініка, дрон впав території поблизу неї. На фото з місця видно, що було зруйновано дах та виникло задимлення.

  Наслідки удару по ветклініці в Чабанах 3 квітня Фото: ДСНС
    Наслідки удару по ветклініці в Чабанах 3 квітня Фото: ДСНС
Наразі на місці тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Люди намагаються врятувати та винести з приміщення все, що залишилося.

Інформація щодо можливих постраждалих наразі з'ясовується.

Повне відео з місця події дивіться у нашому телеграм-каналі за посиланням.

Атака РФ по Україні 3 квітня - останні новини

Як писав Главред, 3 квітня Київська область опинилася під масованою атакою "Шахедів" та ракет. В результаті обстрілу є поранені та загиблий. ЗМІ зазначають, що один із дронів дарував між дитячим садком та школою у Вишневому. У будинках вибиті вікна та пошкоджено балкони.

За даними ДСНС, під ударами опинилися Обухівський, Бучанський та Фастівський районі області. Одна людина загинула у Бучанському районі. Там загорівся автомобіль.

Нагадаємо, російські окупанти вдарили КАБами по Шостці на Сумщині. Внаслідок атаки є постраждалі та загибла. Росіяни дарили бомбою по багатоквартирному будинку. Квартири зруйновані щонайменше на двох верхніх поверхах. Також під ударами опинились приватні житлові будинки.

Крім того, у ніч на 3 квітня, окупаційні війська РФ атакували Харків балістичним озброєнням. Війська РФ поцілили мінімум чотирма балістичними ракетами по Київському району Харкова.

Нова тактика російських ударів - думка експерта

Авіаційний експерт Костянтин Криволап заявив, що сьогодні Росія робить акцент на ударах по Україні саме "Шахедами" з метою виснажити протиповітряну оборону.

За його словами, противник прагне завдавати максимальної шкоди, застосовуючи недорогі засоби ураження.

"Росія й надалі нарощуватиме виробництво ударних дронів, тому Україна має готуватися до нових викликів", — підкреслив він.

Про персону: Микола Калашник

Микола Калашник - український державний діяч. Голова Київської обласної державної адміністрації з 24 березня 2025 року, пише Вікіпедія.

Раніше займав посаду першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваОлена Зеленська
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти