Двоє дітей підірвалися на бомбі, яку змайстрував їх дідусь: суд поставив крапку в резонансній справі

Чоловіка визнали винним у загибелі дітей / rivnenews.com.ua

На Рівненщині з вини чоловіка загинули двоє його онуків. Діти вибухнули на вибуховому пристрої, який виготовив їх дідусь.

Суд відхилив апеляційні скарги прокурора, який просив збільшити термін покарання до 15 років, пишуть "Рівненські новини".

Збирав боєприпаси та робив вибухівку

Трагічна подія в селищі Смига Дубенського району сталася ще у 2019 році. У той час обвинуваченому Миколі Середюку було 59 років і він двічі притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами і вибуховими речовинами. Так званим хобі чоловіка був збір на полігоні боєприпасів, з яких він робив вибухонебезпечні предмети.

Діти загинули на місці

Коли дідуся не було вдома, 11-річна дівчинка і 13-річний хлопчик відкрили сейф у літній кухні. У ньому вони виявили коробки з написами "золоті монети" і "срібні монети", які зовні не викликали ніякої небезпеки.

читайте такожУ Львові вибухнув хімзавод з виготовлення медичного кисню Коли хлопчик відкрив одну з коробочок, стався вибух. Як з'ясувалося, в ній було вбудовано вибуховий пристрій. Малолітні діти загинули на місці події.

Реклама

Яке покарання понесе чоловік

Рівненський апеляційний суд відхилив апеляційні скарги прокурора, який просив збільшити термін покарання до 15 років, захисника обвинуваченого та представника потерпілих, які просили змінити кваліфікацію з умисного вбивства на вбивство з необережності та призначити покарання в межах санкції статті 119 суду першої інстанції.

На суді дідусь загиблих дітей запевняв, що не бажав смерті своїм онукам.

Вироком Рівненського міського суду йому присудили покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що учень п'ятого класу школи у В'єтнамі помер після вибуху телефону. Він використовував свій мобільний на онлайн-уроці, коли той раптово вибухнув і підпалив його одяг. Дитину врятувати не вдалося.

Читайте також: