Росія атакує відразу на дев'яти напрямках: Залужний розповів про важку ситуацію на фронті

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що ключовою точкою оборони є місто Сєвєродонецьк.
Російські окупанти атакують Луганську область одночасно на дев'яти напрямках. Як розповів Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, ворог застосовує авіацію, реактивні системи залпового вогню, артилерію.
Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що ключовою точкою оборони є місто Сєвєродонецьк. Саме зараз його захищають сміливі українські воїни.
"Противник зосередив на півночі області свої основні ударні сили і намагається атакувати одночасно на дев'яти напрямках. Слов'янськ, Ізюм-Слов'янськ, нижче - Попасна-Світлодарськ, зі сходу на захід у напрямку Сєвєродонецьк-Лисичанськ, а також на напрямках Сєвєродонецьк-Метьолкіно, Тошківка-Комишуваха", - зазначив Залужний.
Залужний подякував сміливим захисникам та захисницям, які ціною власного життя захищають Луганщину.
"Всі, хто сьогодні в строю, - герої. Спасибі вам за службу! Дякуємо всім, хто підтримує і вірить у Збройні Сили України! Вічна Пам'ять і слава полеглим воїнам! Ми українці! Ми вистоїмо! Ми переможемо! Слава Україні!",- написав Валерій Залужний.
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