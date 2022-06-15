Росія атакує відразу на дев'яти напрямках: Залужний розповів про важку ситуацію на фронті

Залужний / Офіс президента , facebook.com/GeneralStaff.ua

Російські окупанти атакують Луганську область одночасно на дев'яти напрямках. Як розповів Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, ворог застосовує авіацію, реактивні системи залпового вогню, артилерію.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що ключовою точкою оборони є місто Сєвєродонецьк. Саме зараз його захищають сміливі українські воїни.

"Противник зосередив на півночі області свої основні ударні сили і намагається атакувати одночасно на дев'яти напрямках. Слов'янськ, Ізюм-Слов'янськ, нижче - Попасна-Світлодарськ, зі сходу на захід у напрямку Сєвєродонецьк-Лисичанськ, а також на напрямках Сєвєродонецьк-Метьолкіно, Тошківка-Комишуваха", - зазначив Залужний.

Залужний подякував сміливим захисникам та захисницям, які ціною власного життя захищають Луганщину.

"Всі, хто сьогодні в строю, - герої. Спасибі вам за службу! Дякуємо всім, хто підтримує і вірить у Збройні Сили України! Вічна Пам'ять і слава полеглим воїнам! Ми українці! Ми вистоїмо! Ми переможемо! Слава Україні!",- написав Валерій Залужний.

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Війна Росії проти України

У розвідці Великобританії 13 червня заявили, що окупаційним військам РФ для просування на Донбасі потрібно проводити посилені флангові дії, або ж знову намагатися форсувати річки. Як вважають фахівці, подолання річкової перешкоди може стати одним з найважливіших факторів, який визначить хід бойових дій.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про важку ситуацію в Сєвєродонецьку. Загарбники зруйнували всі мости, що ведуть в місто. Однак Сєвєродонецьк не заблокований - його частина під контролем України, комунікація з містом є. Місцеві жителі змушені виживати у важких умовах, евакуація неможлива.

Збройним силам України вдалося звільнити три села на Донбасі і посунути ділянку фронту на 15 кілометрів. Бійці не тільки обороняються, а й рухаються вперед. Незважаючи на чисельну перевагу ворога, українські війська завдали окупантам відчутних втрат.

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