ЗСУ перейшли в контратаку поблизу Ізюма і звільнили кілька сіл - депутат міськради

ЗСУ контратакують на Ізюмському напрямку, кілька сіл звільнені/ УНІАН, Reuters

Українські захисники проводять успішні контратаки на Харківщині. ЗСУ поступово звільняють населені пункти поблизу Ізюма. Про це заявив депутат Ізюмської міськради Максим Стрельник, повідомляє Еспресо.

Українські військові вже звільнили такі села як Співаківка і Заводи. Ці населені пункти розташовані по обидва береги річки Сіверський Донець.

На Ізюмському напрямку зосереджена велика кількість окупантів. Вони намагаються просуватися в бік Слов'янська і Барвінкового, щоб оточити наших військових.

"Важко оцінити, скільки саме окупантів знаходиться на Ізюмському плацдармі. Це близько 20-25 батальйонно-тактичних груп, що становлять серйозну загрозу для нашої армії. Однак все ж в Ізюмі противник деморалізований, але наше військо повністю мотивоване, щоб продовжити свій контрнаступ", – сказав Максим Стрельник.

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Раніше ми повідомляли, що російські десантники відмовляються атакувати українські позиції. Вони бояться йти в наступ після того, як ЗСУ дали сильну відсіч під час штурму траси Бахмут - Лисичанськ. В ході штурму загинули 12 окупантів і 16 були поранені.

Нагадаємо, Росія почала відводити свої війська з частини Запорізької області. Війська РФ не змогли повернути собі передові позиції на західному березі річки Інгулець – ті території зараз контролює Україна.

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