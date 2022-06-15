ЗСУ вибивають окупантів з Миколаївщини: наші пілоти вдало навідалися на позиції ворога

Наші захисники парою вертольотів точно атакований район скупчення противника.
У Миколаївській області українські пілоти виконали бойові завдання, вдаривши по позиціях російських окупантів.
Після візиту Повітряних сил окупанти залишилися без кількох одиниць техніки і не дорахувалися особового складу, повідомили в оперативному командуванні "Південь".
"Наші підрозділи продовжують виконання вогневих завдань і завдавати авіаційних ударів по противнику, вибиваючи їх з Миколаївщини. На світанку парою вертольотів точно атакований район скупчення противника. Втрати уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що сьогодні вранці, 15 червня, російські загарбники обстріляли з артилерії Миколаїв. Вони потрапили в багатоповерхівку.
читайте такожУкраїнські воїни збили з ПЗРК ворожий вертоліт на півдні: всього знищили 62 одиниці технікиУ будинку сильно пошкоджені кілька поверхів. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Кім в Telegram. Він розповів, що в результаті ворожого обстрілу поранення отримали п'ятеро людей.
Також повідомлялося, що генерал Дмитро Марченко говорив, що Росія планує встановити повний контроль над півднем України і Донбасом, щоб отримати вихід в Придністров'я. Однак, за його словами, повторний наступ російської окупаційної армії на Миколаїв є утопією, квитком в один кінець.
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