Росії вигідна війна: експерт сказав, що замислив Путін

Російський диктатор Володимир Путін надіється, що Україна впаде.

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Путін продовжуватиме війну / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Головне із заяви експерта:

Путіну вигідніше продовжувати війну

Зупинка війни буде програшем для нього

Поки в країні-агресорі Росії буде при владі Володимир Путін, війна в Україні триватиме. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний експерт Тарас Загородній.

За його словами, Путін не може зупинитися.

"Якщо Путін зупиниться, це буде явним програшем для нього, оскільки Україна залишиться, її демілітаризації не буде. При цьому в Росії буде страшний обвал економіки, тому що без військових замовлень усе полетить до чортової матері. І немає європейського ринку, який міг би компенсувати втрати", - наголосив експерт.

Загородній додав, що саме через це Путін продовжуватиме війну, хоч справи Росії з економікою і погані.

"Путіну вигідніше продовжувати війну в надії, що раптом Україна впаде, раптом українці вийдуть зносити Зеленського. До речі, на це сподівається і багато наших партнерів, і вони сприйняли б із задоволенням, якби в Україні все розвалилося", - підкреслив він.

Дивіться відео, в якому Тарас Загородній розповів про план Б Трампа щодо України і запуск ленд-лізу:

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, старший науковий співробітник New America, колишній кар'єрний офіцер спецпризначенців доктор Ліам Коллінз заявив, що РФ не зацікавлена в тому, щоб піти, "не зберігши за собою значну частину території, яку вона зараз окупує".

Інститут вивчення війни повідомляв, що Москва прагне виправдати свою військову агресію проти України, підміняючи реальні причини війни пропагандистськими тезами.

Водночас, президент США Дональд Трамп заявив, що війну в Україні можна було б закінчити ще кілька років тому без особливих навичок.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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