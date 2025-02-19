Закінчити війну до Великодня: полковник спецназу оцінив шанси

Ні Україна, ні Росія не вважають свою перемогу ймовірною, вважає Ліам Коллінз.

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Ліам Коллінз оцінив шанси на завершення війни / Колаж: Главред, фото: 127 окрема бригада Сил територіальної оборони, defensenews.com, МЗС РФ

Головні тези:

Ні Україна, ні РФ не хочуть продовжувати дороговартісну війну

Київ не захоче укладати угоду, якщо втратить до 20% своєї території

Війна обходиться дуже дорого для обох сторін - і для Києва, і для Москви. Цей факт працює на користь припинення вогню. Про це заявив старший науковий співробітник New America, колишній кар'єрний офіцер спецпризначенців доктор Ліам Коллінз, коментуючи інформацію, яка з'явилася в ЗМІ, про те, що президент США Дональд Трамп нібито планує зупинити вогонь в Україні до Великодня (20 квітня).

За його словами, ні Україна, ні Росія не вважають свою перемогу ймовірною, тому жодна сторона не бажає продовжувати дорогу війну, пише ТСН.

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"Крім того, США активно просувають режим припинення вогню, що збільшує його ймовірність", - вважає Коллінз.

Водночас є й те, що працює проти припинення вогню.

"Обидві сторони повинні вірити, що припинення вогню призведе до стійкої угоди", - підкреслив полковник.

На його думку, РФ не зацікавлена в тому, щоб піти, "не зберігши за собою значну частину території, яку вона зараз окупує".

"Україна не захоче укладати угоду, якщо вважає, що втратить до 20% своєї території (яку зараз окупує Росія). Крім того, Україна не хоче заходити в жодну угоду без певних гарантій безпеки, оскільки існує виправданий страх, що Росія знову вторгнеться за кілька років", - додав Коллінз.

Завершення війни в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 18 лютого в столиці Саудівської Аравії відбулися закриті переговори представників США та Росії, які тривали близько 4,5 годин у два раунди. У США переговори назвали "важливим кроком вперед". Також погоджено створення команд, які працюватимуть над припиненням війни в Україні та питаннями післявоєнного врегулювання.

Американська переговорна група під час зустрічі в Саудівській Аравії передала російській стороні кілька ключових принципів щодо припинення війни, однак представники США утрималися від коментарів щодо майбутніх кордонів України.

Президент США Дональд Трамп заявив, що війну в Україні можна було б закінчити ще кілька років тому без особливих навичок.

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Хто такий Ліам Коллінз Ліам Коллінз - директор Інституту сучасної війни та професор кафедри військового навчання Військової академії США (USMA) у Вест-Пойнті, а також запрошений доцент Принстонського університету, передає Defense News. Раніше він обіймав посаду директора Центру по боротьбі з тероризмом у Вест-Пойнті. Є автором книги "Документи Абботтабада: заходи безпеки бен Ладена" і співавтором книги "Листи з Абботтабада: бен Ладен осторонь?". В обох роботах вивчали 17 розсекречених документів, захоплених під час рейду в Абботтабаді та переданих ЦБТ. Полковник Коллінз - кадровий офіцер спецпризначенців, який служив у різних спецопераціях. Викладав курси з заколотів і протиповстанських дій, внутрішньої безпеки та оборони, тероризму і боротьби з тероризмом, внутрішніх конфліктів, міжнародних відносин, американської політики, методів дослідження, військових інновацій, порівняльної оборонної політики та офіцерської справи. Має ступінь бакалавра наук з аерокосмічної техніки, здобутий у Військовій академії США (1992 р.), ступінь магістра зі зв'язків із громадськістю та докторський ступінь, здобутий у Школі суспільних і міжнародних відносин імені Вудро Вільсона Прінстонського університету, а також є обраним довічним членом Ради з міжнародних відносин.

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