ЗСУ відбили позиції біля Піщаного: що насправді відбувається під Покровськом

Військовий повідомив, що у самому Покровську немає російських ДРГ, а бої на околицях міста поки не ведуться.

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Яка ситуація на фронті Донеччини / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Головні тези Волошина:

Бійці ЗСУ відкинули російських окупантів поблизу Піщаного

Армія РФ намагається обійти місто з флангів

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що українським військам вдалося відкинути російських окупантів у районі села Піщане Покровського району. У самому Покровську ворожих ДРГ немає.

Речник також повідомив, що українська армія дала відсіч ворогу неподалік від Покровська.

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"Нашим Силам оборони вдалося відкинути російські сили поблизу Піщаного, недалеко від Покровська. Селище знаходиться поруч із селищем Шевченка. Сили оборони дали відсіч ворогу", - заявив Волошин у ефірі телемарафону.

Він повідомив, що російські загарбники відкотилися до посадок, де зараз тривають бойові дії.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Речник угруповання "Хортиця" також зазначив, що у самому Покровську немає російських ДРГ, і бої на околицях міста не ведуться.

За словами Волошина, російська армія намагається уникати лобових атак і обходити місто з флангів.

Ситуація на Покровському напрямку - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що стали відомі щоденні втрати на Покровському напрямку. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський акцентував на тому, що Покровський напрямок вже кілька місяців залишається одним з найскладніших. Командування прораховує та готується до всіх можливих варіантів.

Росіяни увійшли важливий населений пункт перед Покровськом. Обстановка на ділянці Шевченко - Новотроїцьке дуже важка. Ворог кидає в штурм багато піхоти групами по 5-15 окупантів. Росіяни просуваються ярами, балками вздовж залізниці та проходять важкопрохідними місцями.

Стало відомо, що придумав Сирський на Покровському напрямку. Головнокомандувач Збройних сил оцінив бойову ситуацію та дав відповідні розпорядження для підвищення стійкості оборони та більш ефективного знищення окупантів на фронті.

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