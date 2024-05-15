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Росіяни влаштували "перформанс" біля Роботиного з "ганчіркою": що відомо

Яна Ставська
15 травня 2024, 19:43
309
Окупанти постійно гинуть у таких "шоу" Міноборони РФ.
Росіяни влаштували
Що зараз з Роботиним? Деталі на Главреді / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр імені короля Данила, google.com.ua/maps

Міноборони Росії звітує про нібито окупацію Роботиного у Запорізькій області, однак в українському командуванні нинішні дії росіян біля села називають "перформансом". Населений пункт досі під контролем ЗСУ.

Як розповів у коментарі Суспільному речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, Росія періодично створює пропагандистські відео, на яких окупанти нібито захопили Роботине й встановлюють "триколор".

Російська армія не має успіхів у штурмах.

відео дня

"Інформація щодо нібито захоплення населеного пункту Роботине армією РФ не відповідає дійсності. Російські інформаційні війська періодично влаштовують подібні провокації. Для цього вони організовують перформанси в зоні бойових дій зі встановленням держпрапора РФ. На околиці, наприклад, і після цього вони зазвичай гинуть", - висловився Плетенчук.

Наступ Росії - ситуація на фронті

10 травня Росія прорвала кордон Харківщини і почала активне просування "сірою зоною". Через брак боєприпасів і солдатів і задля збереження особового складу ЗСУ були змушені відступати на кращі позиції у Харківській області.

Крім того, окупанти намагалися здійснити бліцкриг у Харківській області. Однак ворог досі знищується українськими військовими в межах 3-6 кілометрів від кордону з Україною.

За спостереженнями Інституту вивчення війни, темп російського наступу на півночі Харківської області сповільнився за останні 24 години. Ймовірно, це трапилося через нову тактику військових і великі втрати росіян. Аналітики зазначають у своєму звіті, що окупанти планують об'єднати плацдарми в Липцях і Вовчанську та створити прикордонну "буферну зону".

Експерти погоджуються, що нинішнє просування ворога спричинене дефіцитом у Збройних сил України снарядів і недостатньою допомогою з боку Заходу.

Що відомо про Дмитра Плетенчука?

Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).

З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".

У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

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