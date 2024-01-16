Будуть катастрофічні наслідки: боєць ЗСУ розповів про ситуацію на Горлівському напрямку

Сили оборони України продовжують завдавати удари по ключовим логістичним артеріям російських військ на Горлівському напрямку, зазначає боєць ЗСУ.

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Боєць ЗСУ розповів про ситуацію на Горлівському напрямку / Колаж Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Російські окупаційні війська утримуються від проведення масштабних наступальних дій на Горлівському напрямку через розуміння того, які це матиме наслідки щодо втрат серед особового складу та техніки. Про це заявив боєць ЗСУ Євген Ієвлєв в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Питання фортифікаційних споруд на Горлівському напрямку є досить делікатним і не хочеться розголошувати досить багато деталей. Я можу сказати лише кілька важливих речей. Правіше від наших позицій знаходиться Авдіївка, лівіше Бахмутський напрямок, який палає весь - від Курдюмівки до Андріївки. Ми ж бачимо деякі артерії, через які противник постійно перекидає техніку на ці напрямки. І ми цю техніку досить успішно знищуємо", - розповів Ієвлєв.

За словами Ієвлєва, коли російські війська намагаються штурмувати позиції Сил оборони України в районі Горлівки, вони зазнають значних втрат.

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"Тобто, у противника точно було і є бажання піти й змінити цю лінію фронту. Вони б не були проти захопити наші позиції й зупинити атаки на їхні колони техніки. Втім, росіяни цього ще не зробили. Оскільки вони прекрасно розуміють, які матимуть втрати", - додав він.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Авдіївка не є важливим стратегічним об'єктом для російської армії, але залишається об'єктом політичного інтересу. Окупанти зазнали невдачі в своєму початковому плані щодо району Авдіївки, тому їм доводиться реагувати на зміни в ситуації, що складається навколо міста. Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

Офіцер "Легіону Свободи" Максим Морозов заявив, що російська армія концентрує свої сили та засоби в тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці з метою відновлення наступальних операцій поблизу Авдіївки.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія прагне відновити свої втрачені позиції на півдні України, зокрема в Херсонській та Запорізькій областях.

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