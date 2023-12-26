'Загибель 108 українських військових під Авдіївкою': у ЗСУ спростували інформацію

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що поширена у соцмережах інформація про нібито загибель 108 бійців з бригади на Авдіївському напрямку є неправдивою.
"Інформація в соцмережах про начебто 108 загиблих в одній із бригад на Авдіївському напрямку напередодні Різдва - фейк", - йдеться у повідомленні Генштабу.
Раніше в соцмережах поширили інформацію про нібито загибель 108 захисників однієї з бригад на Авдіївському напрямку. Стверджувалося, що перед Різдвом їх відпустили на тиждень додому.
Ситуація на фронті: що відомо
Нагадаємо, що Тарнавський розповів про важку ситуацію під Авдіївкою. Російські окупанти зосередили свої зусилля на наступальних і штурмових діях в районі Авдіївки, Мар'їнки і на запорізькому напрямку.
РФ почала третю хвилю штурмів на Авдіївку. Російські окупанти вже як вісім днів ведуть активний наступ на Авдіївку, кидаючи у бій усю наявну техніку. Барабаш заявив, що йдеться вже про третю хвилю наступу ЗС РФ на місто.
Росіяни остаточно взяли під контроль промзону в Авдіївці. Промзона - висота, яка буде мати певні наслідки для майбутніх боїв в самому місті, зауважив він. Окупанти намагаються здійснювати відповідні маневри з просування в районі Степового.
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