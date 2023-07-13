Росіяни скинули потужну фугасну бомбу на острів Зміїний

Ворог активно застосовує ударні безпілотники типу "Ланцет" і розвідувальні.

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Окупанти вдарили по острову Зміїний / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

В оперативному командуванні "Південь" розповіли про чергову атаку російських окупантів 13 липня на острів Зміїний.

Як повідомили в ОК "Південь" у Facebook, що всього протягом минулої доби було понад 70 артилерійських обстрілів з витратою понад 460 снарядів.

"На світанку із застосуванням тактичної авіації ворог атакував острів Зміїний скиданням фугасної авіабомби", - йдеться у дописі.

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Також тактичну авіацію ворог продовжує застосовувати на Бериславщині. Зокрема, по селищу Козацьке у середу "відпрацювали" керованими авіабомбами.

"Досить активно ворог застосовує і ударні безпілотники типу "Ланцет", і розвідувальні", - додали в ОК "Південь".

Атака на Україну 13 липня

Нагадаємо, що Росія вночі дронами атакувала Київ, пошкоджено багатоповерхівки. Окупанти Росії третій день поспіль атакували Київ - у чотирьох районах столиці прогриміли вибухи, осколками пошкоджені деякі будинки, є постраждалі.

РФ вночі влаштувала атаку на Україну. Агресор Росія вночі 13 липня атакувала Хмельницьку, Миколаївську, Полтавську, Кіровоградську та інші області і міста далекобійним озброєнням.

У КМВА повідомили, що від атаки "Шахедів" по Києву є постраждалі в Дарницькому районі. Речник КМВА Михайло Шаманов повідомив деталі удару російських окупантів по столиці та розповів про загиблого у Подільському районі Києва.

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