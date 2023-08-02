Росіяни штурмують позиції ЗСУ: у Генштабі повідомили про авіаудари

У Запорізькій області армія РФ зосереджує основні зусилля на недопущенні просування ЗСУ.

https://glavred.net/ukraine/rosiyani-shturmuyut-poziciji-zsu-u-genshtabi-povidomili-pro-aviaudari-10490401.html Посилання скопійоване

Окупанти штурмують позиції ЗСУ / Колаж: Главред, фото: t.me/KOS_ZSU

У вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України повідомили, що впродовж доби, 2 серпня, на фронті відбулося 33 бойових зіткнення.

"На Бахмутському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Курдюмівки, південніше Андріївки та західніше Кліщіївки Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах Дружби та Нью-Йорка. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів", - йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook.

Також наші військові продовжують стримувати наступ російських військ біля Мар’їнки. На Запоріжжі армія РФ зосереджує основні зусилля на недопущенні просування ЗСУ.

відео дня

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - йдеться у зведенні.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що експерт пояснив, як ЗСУ можуть повернути Бахмут. Гетьман пояснив, що наступ з південної сторони йде активніше, ніж з північної і на те є свої причини.

РФ може найближчим часом атакувати Україну ракетами. На бойове чергування вийшли російські ракетоносії "Калібрів". Людей закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і переходити в укриття.

Від Старомайського майже нічого не залишилося. Військові зауважили, що відбити в окупантів населений пункт було надзвичайно складно через руйнування.

Більше цікавих новин: