Від Старомайського майже нічого не залишилося: CNN дізнався подробиці боїв ЗСУ за село

Окупанти застосовували хімічну зброю.

https://glavred.net/ukraine/ot-staromayskogo-pochti-nichego-ne-ostalos-cnn-uznal-podrobnosti-boev-vsu-za-selo-10490344.html Посилання скопійоване

ЗСУ зустріли жорсткий опір росіян / Колаж Главред. Фото: Скріншоти

Від Старомайорського не залишилося майже нічого, тому це робить його вразливим для російської артилерії. Бої далися українській армії криваво - з відчутними втратами, зізнаються воїни у коментарі CNN.

Військові зауважили, що відбити в окупантів населений пункт було надзвичайно складно через руйнування: від артилерії РФ було ніде сховатися.

Перед штурмом, як оцінили українські війська, село захищало всього 20 росіян, ще до 200 окупантів ховалися по підвалах. Деякі загарбники, йдеться в матеріалі, навіть боялися через дрони ЗСУ ходити в туалет і тому користувалися пластиковими пляшками.

відео дня

Однак ЗСУ зустріли жорсткий опір. Кульмінації бої з російськими десантниками досягли в актовій залі місцевої школи. Окупанти втекли, коли будівля спалахнула через вогонь, який вели обидві сторони.

Росіяни двічі намагалися повернути Старомайорське невеликими групами після його деокупації ЗСУ. Тоді ЗС РФ засіли на східному березі річки і використовували особливості місцевості для ведення по ЗСУ артилерійського вогню.

У боях за Старомайорське окупанти, за свідченням самих бійців, застосували хімічну зброю - задушливий газ. А проте захисників це не зупинило.

Звільнення Старомайорського та перспективи контрнаступу

27 липня ЗСУ офіційно звільнили село Старомайорське у Запорізькій області. До цього темпи контрнаступу ЗСУ Захід, м'яко кажучи, дратували через відсутність блискавичного прориву оборонної мережі окупантів.

У ЗСУ тоді повідомляли про "тотальне мінування" Старомайорського. За словами представника командування "Таврія" Валерія Шершня, наші штурмовики просувалися зі спеціальними знаряддями, щоб знімати ворожі розтяжки, а потім робили підрив.

Експерти відзначають, що ЗСУ завдяки звільненню Старомайорського наблизилися до основної лінії оборони РФ і оточили окупантів з трьох сторін в районі Роботине. Олексій Арестович робить ставку на прорив оборони ворога на південному фронті до осені.

Водночас росіяни намагаються всіма силами повернути село під свій контроль. Як пояснив генерал-майор Кривонос, Старомайорське розглядається противником як успішний плацдарм для ЗСУ з розвитку контрнаступу.

Вас можуть зацікавити новини: