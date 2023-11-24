'Навколо усіяно російськими тілами': експерт розкрив найскладнішу ділянку біля Авдіївки

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що Авдіївка й надалі залишатиметься гарячою ділянкою фронту
"Авдіївський напрямок залишається одним із напруженіших. Ворог почав довгоочікувану третю хвилю механізованих, броньованих штурмів на Авдіївку. Процес атак противника на Авдіївку триває й після його втрат, тиск противника не зменшується. Ворог намагається просуватися в бік Степового через залізницю. Було відео, як 47-ма механізована бригада за допомогою БМП знищила противника. Після цього ворог почав рухатися на північ у бік Кераміка, намагаючись розширити флангову зону за межами залізниці", - зауважив Згурець в ефірі телеканалу "Еспресо".
За словами військового експерта, найскладнішою ділянкою є територія між Авдіївкою і Ясинуватою.
"Там противник використав військову хитрість. Він шляхом підкопу й підриву вийшов на поверхню. Російські військові через цей підкоп вилізли на поверхню в межах наших позицій, і закріпилися, що частково вплинуло на ситуацію в бойових діях. Також ворог намагається зайти до коксохіму, але його там вибивають й знищують. Паркан навколо коксохіму усіяно російськими тілами. Авдіївка й надалі залишатиметься гарячою ділянкою фронту", - додав Згурець.
Нагадаємо, що окупанти РФ почали третю хвилю штурму в районі Авдіївки. У районі Авдіївки Донецької області зростають втрати російських загарбників у живій силі та бронетехніці, розповів командувач ОСГВ Олександр Тарнавський.
У WSJ розкрили жорстку тактику РФ під Авдіївкою. Після провалу перших атак на Авдіївку у жовтні та втрат великої кількості бронетехніки росіяни змінили тактику. Бійці ЗСУ виснажені, а росіяни продовжують йти як зомбі.
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