'Навколо усіяно російськими тілами': експерт розкрив найскладнішу ділянку біля Авдіївки

Російські військові через тактику підкопу вилізли на поверхню в межах наших позицій, і закріпилися, що частково вплинуло на ситуацію в бойових діях.

https://glavred.net/ukraine/navkolo-usiyano-rosiyskimi-tilami-ekspert-rozkriv-nayskladnishu-dilyanku-bilya-avdijivki-10519543.html Посилання скопійоване

Яка найскладніша ділянка біля Авдіївки / колаж: Главред, фото: Комадування Об'єднаних Сил ЗСУ, 53 окрема механізована бригада

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що Авдіївка й надалі залишатиметься гарячою ділянкою фронту

"Авдіївський напрямок залишається одним із напруженіших. Ворог почав довгоочікувану третю хвилю механізованих, броньованих штурмів на Авдіївку. Процес атак противника на Авдіївку триває й після його втрат, тиск противника не зменшується. Ворог намагається просуватися в бік Степового через залізницю. Було відео, як 47-ма механізована бригада за допомогою БМП знищила противника. Після цього ворог почав рухатися на північ у бік Кераміка, намагаючись розширити флангову зону за межами залізниці", - зауважив Згурець в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами військового експерта, найскладнішою ділянкою є територія між Авдіївкою і Ясинуватою.

відео дня

"Там противник використав військову хитрість. Він шляхом підкопу й підриву вийшов на поверхню. Російські військові через цей підкоп вилізли на поверхню в межах наших позицій, і закріпилися, що частково вплинуло на ситуацію в бойових діях. Також ворог намагається зайти до коксохіму, але його там вибивають й знищують. Паркан навколо коксохіму усіяно російськими тілами. Авдіївка й надалі залишатиметься гарячою ділянкою фронту", - додав Згурець.

Нагадаємо, що окупанти РФ почали третю хвилю штурму в районі Авдіївки. У районі Авдіївки Донецької області зростають втрати російських загарбників у живій силі та бронетехніці, розповів командувач ОСГВ Олександр Тарнавський.

У WSJ розкрили жорстку тактику РФ під Авдіївкою. Після провалу перших атак на Авдіївку у жовтні та втрат великої кількості бронетехніки росіяни змінили тактику. Бійці ЗСУ виснажені, а росіяни продовжують йти як зомбі.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.