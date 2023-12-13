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Окупанти проводять дорогі наступальні операції: в ISW пояснили план Кремля

Юлія Закрепа
13 грудня 2023, 14:27
Армія РФ розпочала масштабну наступальну операцію з метою захоплення Авдіївки 10 жовтня і згодом активізували локальні наступальні операції.
Окупанти проводять дорогі наступальні операції: в ISW пояснили план Кремля
Окупанти просуваються на фронті / колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

У звіті американського Інституту вивчення війни заявили, що нинішній наступ окупаційних російських військ у несприятливий час може бути пов'язаний з тривалими дискусіями на Заході щодо подальшої підтримки України.

"Можливо, російські війська проводять дорогі наступальні операції в несприятливий для наземних маневрів час, щоб приурочити потенційну зміну ініціативи на полі бою до постійних розмов на Заході про продовження підтримки України", - зауважують американські аналітики ISW.

У звіті зазначили, що армія РФ розпочала масштабну наступальну операцію з метою захоплення Авдіївки 10 жовтня і згодом активізували локальні наступальні операції в інших місцях на сході України. Такі дії ворога відбуваються в той час, коли українські війська почали згортати контрнаступальні операції.

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Аналітики ISW припускають, що рішення російського військового командування розпочати наступальні дії восени 2023-го, ймовірно, було реакцією на відчутне послаблення підтримки України з боку Заходу.

"Активізація дискусій на Заході щодо продовження військової допомоги Україні після відносно успішних російських оборонних операцій у Запорізькій області була передбачуваною і, можливо, була врахована в розрахунках російського командування. Кремль давно організовує інформаційні операції, спрямовані на стримування західної допомоги Україні у сфері безпеки, і російське командування, можливо, вирішило, що ці інформаційні операції приносять дедалі більший ефект", - наголошують в ISW.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що війська РФ потіснили ЗСУ на лівобережжі Херсонщини. Українські воїни ведуть із російськими окупантами бої в населеному пункті Кринки на Херсонщині, вважають в Інституті вивчення війни.

Росія хоче оточити бійців ЗСУ в Авдіївці. Майор запасу НГУ Олексій Гетьман розповів, що окупанти намагаються проводити військові дії зі сходу через Спартак, атакуючи "в лоб" з двох кліщів.

РФ стягнула резерви й пішла на захоплення ключового вузла на сході. Російські окупанти продовжують наступати на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках, а також намагаються заблокувати Куп'янськ.

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війна в Україні лінія фронту
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