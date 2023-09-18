Росіяни пішли в атаку на звільнені Кліщіївку та Андріївку: чим усе закінчилось

На Бахмутському напрямку ворог отримує "по зубах", "перемог" у російської армії немає.

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Росія обстріляла понад 10 населених пунктів в Донецькій області / Колаж Главреда. Фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ

Російські окупанти намагались повернути втрачені позиції в районі Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку.

Прес-служба Генштабу зауважує у вечірньому зведенні, що атаки противника було успішно відбито.

"На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили низку атак противника в районі Кліщіївки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, успіхів не мав. Завдав авіаційного удару в районі Бахмута Донецької області", - йдеться у вечірньому зведенні. відео дня

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, серед яких Маркове, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Нью-Йорк Донецької області.

Активність росіян біля Кліщіївки підтвердив в ефірі Радіо Свобода. "Реалії Донбасу" й командир штурмового полку "Цунамі" Об'єднаної штурмової бригади Нацполіції "Лють" Олександр Гостищев.

"На підступах до Кліщіївки йдуть важкі бої, агресор максимально намагається повернути втрачені позиції", - зазначив він.

Як пише видання, за словами військового, бої були важкими і туди "кидалась максимальна кількість сил та резервів", оскільки Кліщіївка була "одним з оплотів пропаганди РФ".

Росія жене "м'ясо" під Мар'їнку

Крім того, Росія також стягує резерви на Мар'їнський напрямок. Речник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону зазначив, що поблизу Мар'їнки ворог має кількісну перевагу в живій силі, піхоту і далі женуть на штурми.

"За минулу добу загальні втрати ворога на Таврійському напрямку різко зросли і склали 313 осіб. Перед цим 3 дні поспіль трималися в районі 200 осіб. Техніки ворог вчора втратив більше, ніж завжди, в 1,5 раза - 31 одиницю. Серед них 4 гармати, засіб ППО та 3 одиниці спецтехніки", - розповів Штупун.

Обороняють позиції ворога наразі десантники, фіксується прибуття загонів "Шторм" та "Шторм Z" з колишніх ув’язнених.

Бої за Кліщіївку та Андріївку - головне

17 вересня бійці бригади "Лють" підтвердили деокупацію Кліщіївки, незадовго до цього ЗСУ було звільнено інший населений пункт неподалік - Андріївку.

Командувач Східного угрупування сил ЗСУ Олександр Сирський констатував прорив захисниками лінії оборони окупантів на Сході.

Звільнення обох населених пунктів дозволяє українським військам зайняти панівні висоти поблизу Бахмута і вести вогонь по логістиці й позиціях ворога.

Росіяни розуміють, що втратили стратегічні населені пункти, тому намагаються повертати їх у "м'ясних" боях. Втім, штурми захлинаються у великих втратах самої армії загарбників. Зокрема, фактично розбито одну з найпрофесійніших російських бригад - її командирів або знищено, або взяти в полон.

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