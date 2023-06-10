Росіяни атакували балістичними ракетами військовий аеродром на Полтавщині

Окупанти атакували Полтавщину - уламки пошкодили 8 приватних будівель та 4 приватні автомобілі.

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Росіяни обстріляли Полтавщину / колаж: Главред, фото: Харківська ОВА

Російські окупанти вночі атакували військовий аеродром "Миргород" балістичними та крилатими ракетами.

"Під час нічної атаки в районі військового аеродрому "Миргород" ворог застосував балістичні та крилаті ракети типу "Іскандер", а також ударні дрони іранського виробництва. Є певні пошкодження інфраструктури аеродрому й техніки. Попередньо без жертв", - про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Telegram.

Лунін наголосив, що наслідки обстрілу ліквідовують, а техніку перевозять у безпечні місця. Після падіння збитих ворожих об'єктів, уламки пошкодили 8 приватних будівель та 4 приватні автомобілі. Загиблих і постраждалих немає.

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Нагадаємо, що 10 червня окупанти атакували Одесу дронами. Уламки одного з дронів влучили в квартиру багатоповерхівки, спричинили займання. Вибуховою хвилею було пошкоджено кілька багатоквартирних будинків навколо.

Депутат Полтавської міськради отримав смертельні поранення на фронті. Захищаючи рідну землю, воїн отримав важке поранення. 21 травня його серце зупинилося у госпіталі. У загиблого героя залишилася дружина та маленька донечка.

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