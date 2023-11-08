Росіяни обстріляли українську ТЕС: у ДТЕК повідомили про пошкодження

Російські окупанти завдали удару по одній з українських теплоелектростанцій. Обладнання підприємства пошкоджене.
Як повідомили у пресслужбі ДТЕК, російські окупанти вдарили по ТЕС ввечері у вівторок, 7 листопада. Під обстріл потрапила теплоелектростанція у прифронтовій області. Попередньо відомо, що внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав.
"Обладнання підприємства пошкоджено. Енергетики докладають всіх зусиль, щоб ліквідувати наслідки обстрілів", - йдеться у повідомленні.відео дня
Нагадаємо, що росіяни потужно вдарили по ТЕС. Внаслідок потужної атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства, повідомили в компанії ДТЕК. На щастя, обійшлося без постраждалих.
РФ готується до атаки критичної інфраструктури. Наталія Гуменюк повідомила, що війська РФ можуть почати обстріли критичної енергоінфраструктури України з настанням холодів.
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