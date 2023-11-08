Росіяни обстріляли українську ТЕС: у ДТЕК повідомили про пошкодження

У ДТЕК повідомили, що енергетики докладають всіх зусиль, щоб ліквідувати наслідки обстрілів

https://glavred.net/ukraine/rosiyani-obstrilyali-tes-u-dtek-povidomili-pro-poshkodzhene-obladnannya-10514989.html Посилання скопійоване

Окупанти вдарили по ТЕС / колаж: Главред, фото: ДТЕК, pexels.com

Російські окупанти завдали удару по одній з українських теплоелектростанцій. Обладнання підприємства пошкоджене.

Як повідомили у пресслужбі ДТЕК, російські окупанти вдарили по ТЕС ввечері у вівторок, 7 листопада. Під обстріл потрапила теплоелектростанція у прифронтовій області. Попередньо відомо, що внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав.

"Обладнання підприємства пошкоджено. Енергетики докладають всіх зусиль, щоб ліквідувати наслідки обстрілів", - йдеться у повідомленні. відео дня

У ДТЕК повідомили про обстріл / скріншот: t.me/dtek_ua

Нагадаємо, що росіяни потужно вдарили по ТЕС. Внаслідок потужної атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства, повідомили в компанії ДТЕК. На щастя, обійшлося без постраждалих.

РФ готується до атаки критичної інфраструктури. Наталія Гуменюк повідомила, що війська РФ можуть почати обстріли критичної енергоінфраструктури України з настанням холодів.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.