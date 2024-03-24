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У Харкові запровадили графік вимкнення електроенергії: де і коли не буде світла

Андрій Ганчук
24 березня 2024, 18:23оновлено 24 березня, 18:57
Графік погодинних відключень електроенергії запровадили через критичні пошкодження інфраструктури після обстрілів окупантів РФ, він діятиме тиждень.
Синєгубов, Харків
У Харкові та області з 25 по 31 березня діятимуть графіки відключення світла - Синєгубов / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У Харкові та області запровадили погодинні відключення електроенергії. Графік діятиме в період з 25 по 31 березня. Світла не буде протягом 2-3 годин і більше, все залежить від району.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі, влада пішла на вимушений крок, щоб забезпечити роботу підприємств.

У яких районах Харкова відключатимуть світло

  • Шевченківський і Київський райони: з 9:00 до 15:00.
  • Слобідський, Основянський райони: з 15:00 до 21:00.
  • Салтівський, Немишлянський, Індустріальний райони: з 21:00 до 03:00
  • Холодногірський, Новобаварський райони: з 03:00 до 9:00.

Де у Харківській області відключатимуть електроенергію

  • Мереф'янська ТГ, Люботинська ТГ: з 9:00 до 11:00.
  • Зміївська ТГ, Балакліївська ТГ: з 11:00 до 13:00.
  • Чугуївська ТГ, Ізюмська ТГ: з 13:00 до 15:00.
  • Богодухівська ТГ, Дергачівська ТГ: з 15:00 до 17:00.

Фахівці ліквідовують наслідки прильотів у Харкові

Голова Харківської ОВА уточнив, що роботи з ліквідації наслідків ворожих прильотів тривають.

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"Наголошую, що це вимушений тимчасовий крок. Він потрібен для того, щоб більша кількість жителів області мала світло, а підприємства могли працювати. Фахівці продовжують ліквідовувати наслідки прильотів, цілодобово ремонтувати інфраструктуру після обстрілів ворога", - сказав Олег Синєгубов.

Ситуація в Харкові

Російські окупанти під ранок п'ятниці 22 березня завдали понад 15 ударів по Харкову. Ворог використовував балістичні ракети та гатив із Бєлгородської області. Росіяни вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури та вивели з ладу місцеві підстанції й ТЕЦ. Місто тимчасово було повністю без світла.

Росія знищила всі трансформаторні підстанції, фіксуються руйнування ТЕЦ, розповів мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, у 40% будинків уже є світло, проте коли підключать усіх абонентів, невідомо.

Уранці 24 березня в Харкові запустили режим мережевих обмежень. Такі заходи було вжито у зв'язку з необхідністю відновлення критичної енергетичної інфраструктури.

Хто такий Олег Синєгубов?

Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації.

Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

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