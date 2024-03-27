Постраждали маленькі діти: Зеленський прокоментував жорстокий обстріл Харкова

Володимир Зеленський повідомив, що станом на зараз відомо про щонайменше 19 людей постраждали, серед них діти.

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Зеленський відреагував на обстріл Харкова / колаж: Главред, фото: Информатор Украина, скріншот: відео

У середу, 27 березня, у Харкові прогриміли потужні вибухи. Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар країни-агресорки Росії.

"Харків. Російський терор проти міста набуває особливої підлості. Намагання загнати понад мільйон людей у блекаут, постійні удари ракет і "шахедів". Тепер - авіабомби. Просто по звичайній вулиці, по будинках, школі, звичайній цивільній інфраструктурі. На цей час відомо про одного загиблого. Мої співчуття рідним та близьким", - заявив президент у Telegram.

Він повідомив, що станом на зараз відомо про щонайменше 19 людей постраждали, серед них діти. Серед постраждалих: дівчинка 2022 року народження, хлопчик 2023 року народження. Він наголосив, що усім постраждалим надається необхідна допомога.

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"Всі служби працюють на місці влучання, і я вдячний усім, хто день за днем рятує для Харкова нормальне життя", - зазначив Зеленський.

Він також вкотре наголосив, що зміцнення української ППО, прискорення надання Україні F-16 - це життєво важливі завдання.

"Цьому немає і не може бути жодних раціональних пояснень – чому "петріоти", яких у світі достатньо, досі не закривають небо Харкова та інших наших міст і громад, які страждають від російських терористів. Щодня працюємо заради того, щоб дати більше захисту життя наших людей, нашої України", - додав президент України.

Що таке ФАБ? Фугасні авіабомби (ФАБ) - авіабомби, основною уражальною дією яких є дія фугасу. Вони мають найпотужнішу й універсальну уражальну дію серед авіабомб основного призначення. Маса ВР у бомбі приблизно становить 50%, також бомба має порівняно міцний корпус для проникнення в ґрунт або перешкоди типу міжповерхових перекриттів будівель і споруд, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що російська ракета поцілила в гуртожиток у Харкові. Під час російського обстрілу Харкова 26 березня ракета Х-35у поцілила у гуртожиток спортивного коледжу в Шевченківському районі. Після вибуху зруйнований дах та перекриття між верхніми поверхами.

РФ вперше з 2022-го скинула на Харків авіабомби. Влучання сталось на дитячому майданчику між двома багатоповерхівками у Шевченківському районі. Сергій Болвінов у свою чергу відзначив, що по Харкову вдарили авіабомбами.

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