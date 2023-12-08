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Готуються до важливої дати: експерт розповів, скільки триватиме штурм Авдіївки

Єлизавета Бельмас
8 грудня 2023, 12:36
Військовий експерт розкрив плани окупантів по захопленню Авдіївки і розповів, скільки ще триватимуть активні бої за місто.
Скільки триватиме штурм Авдіївки
Скільки триватиме штурм Авдіївки / колаж: Главред, фото: командування об'єднаних сил ЗСУ, росЗМІ

Звідусіль Авдіївки щодня тривають важкі бої, окупанти не полишають спроб захопити місто. Активний штурм триватиме до настання важливої дати в житті диктатора Володимира Путіна. Про це розповів військовий експерт і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Скільки триватиме штурм Авдіївки

За словами льотчика-інструктора, російська армія особливо активно штурмуватиме позиції під Авдіївкою 14 грудня. Зараз там щоденні 30-40 атак ворога, реалізувати які дозволяє людський ресурс.

Світан переконаний, що на такому рівні атаки будуть триматися ще тиждень, до моменту, поки Путін оголосить свою участь у виборах і спробах піти на другий термін.

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Важливо додати, що 14 грудня в Росії відбудеться "Пряма лінія", де всі бажаючі нібито зможуть поставити Володимиру Путіну питання. При цьому, вибори в Росії призначені на 17 березня 2024 року. Ця дата збігається з датою анексії Криму і 25-річчям правління Путіна. Саме з цих причин окупанти намагатимуться підготувати так звану "інформаційну подушку" з перемог.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Російські окупанти вже протягом двох місяців активно намагаються оточити Авдіївку у Донецькій області. За цей час загарбники втратили в боях біля цього міста понад 15 тисяч своїх військових.Про це розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Він зазначив, що зараз на цьому напрямку тривають жорстокі бої.

Також відомо, що 8 грудня російські окупанти незначно просунулися під Авдіївкою, а також захопили українські позиції під час раптового штурму поблизу Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 і 6 грудня, показують, що російські війська незначно просунулися на схід від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки) і на південний схід від Авдіївки, передає Інститут вивчення війни (ISW).

І все ж, захоплення Авдіївки для росіян не є стратегічно важливим. Російський президент віддав наказ окупантам оточити місто до 15 грудня. Однак це рішення має політичний контекст. Володимир Путін виставив такий термін для того, щоб використовувати цей успіх під час промови за 90 днів до оголошених президентських виборів в Росії.

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