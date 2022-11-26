Окупант Андрюс Кятвіртіс ліквідований в Україні / Фото УНІАН , facebook.com/irakli.komaxidze

На війні в Україні "демілітаризували" російського окупанта із Саратовської області з литовським корінням. Андрюс Кятвіртіс був імовірно льотчиком транспортно-бойового Мі-8 АМТШ і народився в сім'ї військових.

Про ліквідованого загарбника написав у Facebook OSINT-розслідувач Іраклі Комахідзе.

"Адміністрація Пугачевського району Саратовської області опублікувала сухий і маловмісний некролог про ліквідацію в Україні уродженця м. Пугачова Саратовської області Андрюса Далюсовича Кятвіртіса, з яким рідні та близькі попрощалися 25 листопада", - йдеться у повідомленні.

32-річний капітан Андрюс Кятвіртіс - випускник Сизранського військово-авіаційного училища, спадковий військовий. Його батько Далюс Кятвіртіс 1965 року народження закінчив у 1987 році те саме училище і довгі роки служив у ЗС РФ, згаданий на сайті Сизраньского училища в званні підполковника.

Обставини і дата ліквідації Андрюса Кятвіртіса не уточнюються.

Раніше ЗСУ ліквідували 33-річного уродженця Томської області Дмитра Черепанова. Російський окупант пішов на війну добровільно: мріяв повторити "подвиг дідів".

Крім того, на війні в Україні ліквідовано російського окупанта - колишнього співробітника МНС РФ Миколу Давидяна. На фронт він потрапив прямо з колонії. Тюремне ув'язнення росіянин отримав за поширення наркотиків.

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