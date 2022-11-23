Потрапив на війну прямо з колонії: ЗСУ ліквідували наркоторговця з Росії

31-річний Микола Давидян був родом з Тверської області. У березні його взяли під варту і засудили до дев'яти років колонії суворого режиму.
На війні в Україні ліквідовано російського окупанта - колишнього співробітника МНС РФ Миколу Давидяна. На фронт він потрапив прямо з колонії. Тюремне ув'язнення росіянин отримав за поширення наркотиків.
31-річний Давидян був родом з Тверської області, повідомляє Telegram-канал OSINT Georgia.
У Россі факт загибелі окупанта підтвердили та оголосили, що його поховають 25 листопада. Дату і обставини загибелі не уточнюються.
Давидян був першорозрядником з боксу і суддею 2-ї категорії, грав у футбольній команді міста Конаково, а також працював рятувальником.
29 січня 2020 року він попався з амфетаміном, MDMA і гашишем. 30 березня 2022 року Давидяна взяли під варту і засудили до дев'яти років колонії суворого режиму.
Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідовано майора російської окупаційної армії Євгена Задворного, який раніше брав участь у військовій кампанії РФ в Сирії. Загарбник недавно став батьком, але це не завадило йому відправитися воювати в нашу країну.
Крім того, українські військові ліквідували російського десантника Юрія Козлова, який воював проти України з першого дня повномасштабного вторгнення. Окупанта ліквідували на Херсонщині.
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