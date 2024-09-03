Ризик для сусідньої області: за лічені тижні можуть розпочатися бої за Покровськ

Ситуація на Покровському напрямку вкрай складна, перші бої та штурми окупантів на місто можуть розпочатися вже у найближчий час.

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У випадку захоплення Покровська ворог просунеться до кордону з Дніпропетровщиною / Колаж: Главред, фото: 56 ОМПБр, скрін з DeepState

Протягом останніх тижнів окупанти активно просуваються на Покровському напрямку. Хоча їхні джерела підозрюють, що у ЗСУ є певний план, самі українські військові кажуть, що зараз працюють над стримуванням ворога на цій ділянці фронту усіма силами.

Військовий експерт Іван Ступак в етері Еспресо заявив, що наразі передбачати, скільки може протриматися місто не варто, однак бої за Покровськ можуть розпочатися вже дуже скоро.

"Росіяни знаходяться за більш як 10 км від Покровська. Втім, враховуючи, що агломерація, то дуже важко зараз точно визначити відстань, на якій вони знаходяться від міста. Особисто я очікую, що найближчими тижнями розпочнуться бої за місто Покровськ. Ймовірно, трішки пізніше росіяни почнуть активніше застосовувати артилерію й авіацію. Оскільки той плацдарм, який є сьогодні, не дозволяє їм використовувати фугасні авіаційні бомби й гелікоптери", - додав він. відео дня

Експерт зазначив, що у випадку окупації Покровська, виникне велика загроза дня сусідньої області - Дніпропетровської, просування ворога до якої може створити чималі складнощі.

Хто такий Іван Ступак? Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, росіяни мають величезну перевагу у живій силі на Покровському напрямку. Якщо вони зможуть захопити Покровськ, то далі підуть на Слов'янськ та Краматорськ.

Раніше українські військові відступили з населеного пункту Новогродівка в Покровському районі Донеччини. Відповідне рішення довелося ухвалити задля збереження українського особового складу.

Напередодні Олександр Мусієнко заявив, що битва за Покровськ стане генеральною битвою для російських військ в межах їхньої наступальної кампанії, яку вони розпочали восени 2023 року.

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