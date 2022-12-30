РФ заявляє, що у неї "не закінчаться ракети "Калібр", але не здатна захистити себе - ISW

Російська протиповітряна оборона показала свою неефективність.

Конешенков, аеродров в Енгельсі / скріншот YouTube

Росія не в змозі захистити свою територію на фоні заяв РФ про те, що у неї "ніколи не закінчаться ракети"Калібр".

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російська кампанія, спрямована на те, щоб зломити українську волю до боротьби за допомогою масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури, зазнає невдачі.

Інститут зазначає також, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 29 грудня підтвердив неготовність Росії до справжніх переговорів і визнання України як незалежного учасника переговорів.

Експерти вказують на те, що Кремль продовжує маніпулювати російським законодавством, надаючи державі все більш широкі повноваження, використовуючи розмиті формулювання з метою усунення інакомислення і залякування симпатиків України.

Крім того, військові аналітики заявляють, що "неодноразові українські удари по військових цілях в російському тилу демонструють неефективність російської протиповітряної оборони проти безпілотників".

Вибухи на авіабазі Енгельсі

Нагадаємо, в ніч на 26 грудня російському місті Енгельс на стратегічному аеродромі прогриміли два вибухи. У мережі пишуть про загиблих і про пошкоджені літаки.

Російські Telegram-канали повідомляють, що в результаті атаки на аеродром в Енгельсі загинули 3 людини, ще 4 - отримали поранення. Також були пошкоджені літаки.

Два вибухи один за одним пролунали о 01:35 ночі за київським часом. До вибухів і спалаху було чути звук, схожий на звук прольоту ракети або реактивного літака. У мережі з'явилися відео з камер відеоспостереження.

29 грудня вранці Telegram-канал Mash повідомив, що в Саратовській області РФ прогриміли нові вибухи в районі військової авіабази Енгельс.

"Жителі Енгельса повідомляють про вибухи в районі аеродрому. Чути повітряну тривогу. Імовірно, спрацювали системи ППО", - йдеться в повідомленні.

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