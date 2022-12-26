На аеродромі в Енгельсі міг "демілітаризуватися" унікальний контингент російських льотчиків - Ігнат

Загарбники говорять, що внаслідок вибуху загинуло 3 людини. Проте, за словами Ігната, це число треба множити в кілька разів.

На аеродромі в Енгельсі міг "демілітаризуватися" унікальний контингент російських льотчиків / Колаж: Вікіпедія, pixabay, ua.depositphotos.com

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат припустив, що під час "бавовни" на російському аеродромі в Енгельсі міг "демілітаризуватися" унікальний контингент військових льотчиків Росії.

Як зазначив Ігнат в ефірі "24 каналу", в наш час щось приховати важко, тому й російському Міноборони доводиться визнавати факт "бавовни" на аеродромі. Щоправда, загарбники говорять про збиття безпілотника, внаслідок якого загинуло 3 людини, а 4 госпіталізовані. Проте, за словами речника Повітряних сил ЗСУ, це число треба множити в кілька разів, адже росіяни завжди перекручують інформацію.

"Зрозуміло, які пілоти, якого гатунку є на аеродромі "Енгельс". Імовірно, це, радше за все, пілоти літаків Ту-95, стратегічних ракетоносців. Це унікальний контингент військових льотчиків, бо небагато таких літаків порівняно з іншою тактичною авіацією Росії. Будемо сподіватись, що це число більше, яке сталось під час цієї "бавовни", - зазначив Ігнат.

Він продовжив, що невідомо, як організоване бойове чергування на російських аеродромах під час їхньої так званої "спецоперації". Однак під час воєнного стану на аеродромах організовуються місця для проживання, сну, прийому їжі пілотів і персоналу, що займаються технічною підготовкою літаків, заправляють їх, обслуговують злітно-посадкові смуги.

"Це величезна робота на будь-якому аеродромі, тому людей завжди дуже багато. Є екіпажі тактичної авіації, які постійно чергують на аеродромах у системі ППО, так відбувається в будь-якій державі. Тож, там могла перебувати певна кількість людей, яка гіпотетично могла бути залучена до виконань завдань. Є вже інформація й у відкритих джерелах, що літаки-ракетоносці розосередились по різних аеродромах", - зауважив Ігнат.

"Бавовна" на аеродромі в Енгельсі

У ніч з 25 на 26 грудня на російському аеродрому "Енгельс", на якому базуються стратегічні бомбардувальники окупантів, пролунали потужні вибухи.

В Міноборони країни-агресора повідомили, що на малій висоті нібито там пролетів безпілотник. В результаті падіння його уламків нібито троє російських окупантів загинули. А літаки, мовляв, не постраждали.

Пізніше стали відомі подробиці нової атаки на російську авіабазу в Енгельсі Саратовської області, звідки здійснюють вильоти стратегічні бомбардувальники РФ, що завдають ударів по мирних містах України.

Незважаючи на заяви офіційних осіб РФ про те, що нібито в результаті атаки пошкоджень на землі немає, "Німецька хвиля" наводить протилежні дані. Видання посилається на інформацію українського військового блогера Романа Бочкали, який пише, що російські засоби протиповітряної оборони збили не сам безпілотник, а одну з випущених ним ракет.

Як зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат, свіжі вибухи на військовій авіабазі "Енгельс" є наслідками російської агресії проти України.

"Безумовно, це наслідки російської агресії. Це чергова "бавовна", про яку ми вже звикли чути. Це наслідки того, що Росія творить на нашій землі. Якщо росіяни думали, що їх в тилу глибокому війна не торкнеться, то вони помилялися. Такі речі відбуваються все частіше і, сподіваємося, що це Україні буде тільки на руку", - зазначив Ігнат.

Більше новин про "бавовну" в РФ: