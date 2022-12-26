Вибухи на авіабазі в Енгельсі: у Зеленського назвали причину потужної "бавовни"

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував вибухи на авіабазі в Енегельсі Саратовської області, де базуються стратегічні бомбардувальники РФ.
Як підкреслив він в ефірі марафону, все, що відбувається на військових об'єктах на території РФ, є наслідком війни, розв'язаної Кремлем проти України.
Радник глави ОП впевнений в тому, що нова "бавовна" свідчить про втрату керованості владної вертикалі в РФ.
"Ми будемо знищувати все російське на окупованих територіях, включаючи Крим. <...> (В РФ, - ред.) збільшується число саботажу і некерованих процесів по вертикалі управління в РФ, тому таких ексцесів (вибухи і пожежі на стратегічних об'єктах, - ред.) буде багато", - додав Подоляк.
Вибухи на авіабазі Енгельс
Нагадаємо, в ніч на 26 грудня російському місті Енгельс на стратегічному аеродромі прогриміли два вибухи. У Мережі пишуть про загиблих і про пошкоджені літаки.
Російські Telegram-канали повідомляють, що в результаті атаки на аеродром в Енгельсі загинули 3 людини, ще 4 - отримали поранення. Також були пошкоджені літаки.
Два вибухи один за одним пролунали о 01:35 ночі за київським часом. До вибухів і спалаху було чути звук, схожий на звук прольоту ракети або реактивного літака. У Мережі з'явилися відео з камер відеоспостереження.
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