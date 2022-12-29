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У розвідці Британії пояснили, які проблеми росіян призводять до "бавовни" на базі Енгельс

29 грудня 2022, 12:13
Повторна атака на базу Енгельс "підсвітила" серйозні проблеми, з якими зіткнулася Росія в ході війни проти України, кажуть британці.
Вибух, Енгельс
У розвідці Британії пояснили, які проблеми росіян призводять до "бавовні" на базі Енгельс / колаж фото https://ua.depositphotos.com і Maxar Technologies / European Space Imaging

Атака 26 грудня 2022 року на російську авіабазу Енгельс під Саратовим (вже друга за три тижні) стала свідченням проблем, з якими зіткнулася Росія. Про це йдеться в новому щоденному аналітичному звіті Міністерства оборони Великобританії.

Британські офіцери кажуть, що атаки безпілотників на авіабазу, де дислокувалися стратегічні бомбардувальники, виявили критичний дефіцит сучасних систем ППО середньої дальності моделі "Панцир-С1", які відіграють важливу роль у протидії безпілотникам.

Країна-агресор все частіше змушена протистояти повітряним загрозам вже на російській території. Річ у тім, що Москва довгий час концентрувалася на підтримці наземної ППО в зоні бойових дій в Україні.

Повторна атака на базу Енгельс "підсвітила" серйозні проблеми, з якими зіткнулася Росія в ході триваючої війни проти України.

"Росія протягом тривалого часу приділяла дуже високу увагу підтримці передової наземної протиповітряної оборони, але стає все більш очевидним, що вона намагається протистояти повітряним загрозам всередині Росії. Однією з проблем для Росії, ймовірно, є винятковий дефіцит її парку сучасних систем протиповітряної оборони середньої дальності, таких як Панцир-С1, які, як правило, відіграють важливу роль у протидії БПЛА", – зазначили Британські офіцери.

Крім того, вони констатували − крім забезпечення точкової оборони стратегічних об'єктів (таких як Енгельс), ці системи вкрай потрібні у великій кількості для захисту польових штабів поблизу лінії фронту в Україні.

Вибухи на авіабазі Енгельс

Нагадаємо, в ніч на 26 грудня російському місті Енгельс на стратегічному аеродромі прогриміли два вибухи. У мережі пишуть про загиблих і про пошкоджені літаки.

Російські Telegram-канали повідомляють, що в результаті атаки на аеродром в Енгельсі загинули 3 людини, ще 4 - отримали поранення. Також були пошкоджені літаки.

Два вибухи один за одним пролунали о 01:35 ночі за київським часом. До вибухів і спалаху було чути звук, схожий на звук прольоту ракети або реактивного літака. У Мережі з'явилися відео з камер відеоспостереження.

29 грудня вранці Telegram-канал Mash повідомив, що в Саратовській області РФ прогриміли нові вибухи в районі військової авіабази Енгельс.

"Жителі Енгельса повідомляють про вибухи в районі аеродрому. Чути повітряна тривога. Імовірно, спрацювали системи ППО", - йдеться в повідомленні.

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