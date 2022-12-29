В Енгельсі прогриміли потужні вибухи: що відомо про нову атаку на авіабазу РФ

У Мережі вже з'явилися фото і відео наслідків вибухів в Саратовській області РФ.

В Енгельсі гримлять нові вибухи / Telegram

В Саратовській області РФ прогриміли нові вибухи в районі військової авіабази Енгельс, звідки раніше окупанти піднімали стратегічні бомбардувальники для атак по мирних містах України.

Про потужну "бавовну" біля стратегічного аеродрому РФ повідомляє Telegram-канал Mash.

У Мережі також публікуються фото і відео наслідків вибухів в Саратовській області.

"Жителі Енгельса повідомляють про вибухи в районі аеродрому. Чути повітряна тривога. Імовірно, спрацювали системи ППО", - йдеться в повідомленні.

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Вибухи на авіабазі Енгельс

Нагадаємо, в ніч на 26 грудня російському місті Енгельс на стратегічному аеродромі прогриміли два вибухи. У Мережі пишуть про загиблих і про пошкоджені літаки.

Російські Telegram-канали повідомляють, що в результаті атаки на аеродром в Енгельсі загинули 3 людини, ще 4 - отримали поранення. Також були пошкоджені літаки.

Два вибухи один за одним пролунали о 01:35 ночі за київським часом. До вибухів і спалаху було чути звук, схожий на звук прольоту ракети або реактивного літака. У мережі з'явилися відео з камер відеоспостереження.

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